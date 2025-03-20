https://crimea.ria.ru/20250320/v-engelse-gorit-aerodrom-i-povrezhdeny-desyatki-domov--idet-evakuatsiya-1145072296.html
В Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация
В Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация
В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждены десятки домов в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме идет эвакуация. Об этом РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T08:43
2025-03-20T08:43
2025-03-20T08:55
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новости
роман бусаргин
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников повреждены десятки домов в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме идет эвакуация. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.На месте работает управление региональной безопасности. Все оперативные службы находятся на месте. Перед администрацией района поставлена задача дойти до каждого гражданина, чье имущество пострадало и узнать, какая помощь необходима, чтобы проработать вопрос материальной поддержки, подчеркнул глава региона.ВСУ ударили дронами по гражданской инфраструктуре Энгельса в ночь на четверг. Из-за атаки повреждена больница – пострадали два человека, школы города переведены на дистант. Частично выбило окна в двух детских садах и школе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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энгельс, новости, роман бусаргин, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация
В Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация
В Энгельсе горит аэродром и эвакуируют людей – повреждены десятки домов
08:43 20.03.2025 (обновлено: 08:55 20.03.2025)