https://crimea.ria.ru/20250320/posle-udara-vsu-v-engelse-uvelichilos-chislo-postradavshikh-1145071124.html

После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших

После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших - РИА Новости Крым, 20.03.2025

После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших

В больницу после атаки беспилотников на Энгельс обратился еще один житель города. Медики оказывают ему необходимую помощь, сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T07:36

2025-03-20T07:36

2025-03-20T07:52

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

происшествия

больница

скорая помощь

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В больницу после атаки беспилотников на Энгельс обратился еще один житель города. Медики оказывают ему необходимую помощь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Рано утром боевики ВСУ ударили дронами по городской гражданской инфраструктуре. В результате атаки повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант.Бусаргин добавил, что пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки беспилотников. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения.Восстановить повреждения здания планируют за день, чтобы к вечеру больница вернулась к штатному графику работы.Также после атаки беспилотников на Энгельс пострадали здания двух детских садов и школы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

энгельс

саратовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, саратовская область, роман бусаргин, происшествия, больница, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон)