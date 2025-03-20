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После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших
После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших - РИА Новости Крым, 20.03.2025
После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших
В больницу после атаки беспилотников на Энгельс обратился еще один житель города. Медики оказывают ему необходимую помощь, сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T07:36
2025-03-20T07:52
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
происшествия
больница
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В больницу после атаки беспилотников на Энгельс обратился еще один житель города. Медики оказывают ему необходимую помощь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Рано утром боевики ВСУ ударили дронами по городской гражданской инфраструктуре. В результате атаки повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант.Бусаргин добавил, что пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки беспилотников. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения.Восстановить повреждения здания планируют за день, чтобы к вечеру больница вернулась к штатному графику работы.Также после атаки беспилотников на Энгельс пострадали здания двух детских садов и школы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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энгельс, саратовская область, роман бусаргин, происшествия, больница, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон)
После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших

В Энгельсе увеличилось число пострадавших после удара ВСУ

07:36 20.03.2025 (обновлено: 07:52 20.03.2025)
 
© Роман БусаргинУдар ВСУ по Энгельсу
Удар ВСУ по Энгельсу
© Роман Бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В больницу после атаки беспилотников на Энгельс обратился еще один житель города. Медики оказывают ему необходимую помощь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Рано утром боевики ВСУ ударили дронами по городской гражданской инфраструктуре. В результате атаки повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант.

"Состояние пострадавшей женщины врачи оценивают как удовлетворительное. Угрозы для ее жизни нет. В больницу после атаки обратился еще один житель местный. Медики оказывают ему необходимую помощь", – говорится в сообщении губернатора.

Бусаргин добавил, что пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки беспилотников. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения.
Восстановить повреждения здания планируют за день, чтобы к вечеру больница вернулась к штатному графику работы.

"Это касается и других пострадавших соцучреждений. Восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки. Такая задача поставлена перед местной администрацией и профильными службами", – уточнил глава региона.

Также после атаки беспилотников на Энгельс пострадали здания двух детских садов и школы.
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ЭнгельсСаратовская областьРоман БусаргинПроисшествияБольницаСкорая помощьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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