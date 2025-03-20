После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших
В Энгельсе увеличилось число пострадавших после удара ВСУ
07:36 20.03.2025 (обновлено: 07:52 20.03.2025)
© Роман БусаргинУдар ВСУ по Энгельсу
© Роман Бусаргин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В больницу после атаки беспилотников на Энгельс обратился еще один житель города. Медики оказывают ему необходимую помощь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Рано утром боевики ВСУ ударили дронами по городской гражданской инфраструктуре. В результате атаки повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант.
"Состояние пострадавшей женщины врачи оценивают как удовлетворительное. Угрозы для ее жизни нет. В больницу после атаки обратился еще один житель местный. Медики оказывают ему необходимую помощь", – говорится в сообщении губернатора.
Бусаргин добавил, что пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки беспилотников. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения.
Восстановить повреждения здания планируют за день, чтобы к вечеру больница вернулась к штатному графику работы.
"Это касается и других пострадавших соцучреждений. Восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки. Такая задача поставлена перед местной администрацией и профильными службами", – уточнил глава региона.
Также после атаки беспилотников на Энгельс пострадали здания двух детских садов и школы.
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