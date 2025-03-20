https://crimea.ria.ru/20250320/dva-detskikh-sada-postradali-pri-udare-vsu-po-engelsu-1145070239.html

Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу

Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу

После атаки беспилотников на город Энгельс в Саратовской области пострадали здания двух детских садов и школы. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T06:37

2025-03-20T06:37

2025-03-20T06:43

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на город Энгельс в Саратовской области пострадали здания двух детских садов и школы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Детей в учреждениях в этот момент не было, среди сотрудников пострадавших нет, подчеркнул Бусаргин.В Энгельсе после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант, сообщил ранее губернатор.Также в ночь на четверг 40 беспилотников атаковали Воронеж и область – по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250319/na-goryaschey-posle-udara-vsu-neftebaze-na-kubani-proizoshla-utechka-topliva-1145040956.html

энгельс

саратовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, саратовская область, роман бусаргин, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)