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Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу
Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу
После атаки беспилотников на город Энгельс в Саратовской области пострадали здания двух детских садов и школы. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T06:37
2025-03-20T06:43
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на город Энгельс в Саратовской области пострадали здания двух детских садов и школы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Детей в учреждениях в этот момент не было, среди сотрудников пострадавших нет, подчеркнул Бусаргин.В Энгельсе после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант, сообщил ранее губернатор.Также в ночь на четверг 40 беспилотников атаковали Воронеж и область – по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250319/na-goryaschey-posle-udara-vsu-neftebaze-na-kubani-proizoshla-utechka-topliva-1145040956.html
энгельс
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энгельс, саратовская область, роман бусаргин, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу

При ударе ВСУ по Энгельсу пострадали два детских сада и школа

06:37 20.03.2025 (обновлено: 06:43 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на город Энгельс в Саратовской области пострадали здания двух детских садов и школы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе", – сказано в сообщении главы региона.
Детей в учреждениях в этот момент не было, среди сотрудников пострадавших нет, подчеркнул Бусаргин.
В Энгельсе после атаки беспилотников повреждена больница – пострадала женщина, школы города переведены на дистант, сообщил ранее губернатор.
Также в ночь на четверг 40 беспилотников атаковали Воронеж и область – по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Вчера, 10:36
На горящей после удара ВСУ нефтебазе на Кубани произошла утечка топлива
 
ЭнгельсСаратовская областьРоман БусаргинНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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07:07132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России
06:37Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу
06:01Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте
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