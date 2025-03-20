https://crimea.ria.ru/20250320/voronezh-i-oblast-atakovali-40-ukrainskikh-bespilotnikov-1145069579.html

Воронеж и область атаковали 40 украинских беспилотников

Воронеж и область атаковали 40 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Воронеж и область атаковали 40 украинских беспилотников

Массированную атаку украинских беспилотников на Воронеж и область отразили в ночь на четверг силы противовоздушной обороны РФ. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T06:01

2025-03-20T06:01

2025-03-20T06:28

воронеж

воронежская область

александр гусев

пво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Массированную атаку украинских беспилотников на Воронеж и область отразили в ночь на четверг силы противовоздушной обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул губернатор и предупредил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.Украинские беспилотники атаковали регион и в ночь на 15 марта – были уничтожены 35 дронов.В феврале при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область обломки дронов повредили жилые дома и газопровод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250320/udar-vsu-po-engelsu-povrezhdena-bolnitsa-i-shkoly-na-distante-1145069537.html

воронеж

воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, александр гусев, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)