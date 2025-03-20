https://crimea.ria.ru/20250320/voronezh-i-oblast-atakovali-40-ukrainskikh-bespilotnikov-1145069579.html
Воронеж и область атаковали 40 украинских беспилотников
Воронеж и область атаковали 40 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Воронеж и область атаковали 40 украинских беспилотников
Массированную атаку украинских беспилотников на Воронеж и область отразили в ночь на четверг силы противовоздушной обороны РФ. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T06:01
2025-03-20T06:01
2025-03-20T06:28
воронеж
воронежская область
александр гусев
пво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Массированную атаку украинских беспилотников на Воронеж и область отразили в ночь на четверг силы противовоздушной обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул губернатор и предупредил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.Украинские беспилотники атаковали регион и в ночь на 15 марта – были уничтожены 35 дронов.В феврале при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область обломки дронов повредили жилые дома и газопровод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронеж, воронежская область, александр гусев, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Воронеж и область атаковали 40 украинских беспилотников
40 беспилотников ВСУ атаковали Воронеж и область
06:01 20.03.2025 (обновлено: 06:28 20.03.2025)