https://crimea.ria.ru/20250320/v-engelse-i-rayone-vveden-rezhim-chs-1145074750.html
В Энгельсе и районе введен режим ЧС
В Энгельсе и районе введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Энгельсе и районе введен режим ЧС
Режим ЧС введен в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил глава муниципального... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T10:55
2025-03-20T10:55
2025-03-20T11:09
энгельс
саратовская область
новости
происшествия
режим чс
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил глава муниципального района Максим Леонов.Продолжается работа в социальных учреждениях по устранению последствий атаки беспилотников. Муниципальная комиссия начнет объезд адресов с выездом на место с целью фиксации повреждений и размера ущерба для оказания материальной помощи жителям, подчеркнули в администрации.ВСУ ударили дронами по гражданской инфраструктуре Энгельса в ночь на четверг. Из-за атаки повреждена больница – пострадали два человека, школы города переведены на дистант. Частично выбило окна в двух детских садах и школе. Десятки домов повреждены в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме идет эвакуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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энгельс, саратовская область, новости, происшествия, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
В Энгельсе и районе введен режим ЧС
Режим ЧС в Энгельсе и районе ввели после массированной атаки беспилотников
10:55 20.03.2025 (обновлено: 11:09 20.03.2025)