https://crimea.ria.ru/20250320/v-engelse-i-rayone-vveden-rezhim-chs-1145074750.html

В Энгельсе и районе введен режим ЧС

В Энгельсе и районе введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Энгельсе и районе введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил глава муниципального... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T10:55

2025-03-20T10:55

2025-03-20T11:09

энгельс

саратовская область

новости

происшествия

режим чс

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил глава муниципального района Максим Леонов.Продолжается работа в социальных учреждениях по устранению последствий атаки беспилотников. Муниципальная комиссия начнет объезд адресов с выездом на место с целью фиксации повреждений и размера ущерба для оказания материальной помощи жителям, подчеркнули в администрации.ВСУ ударили дронами по гражданской инфраструктуре Энгельса в ночь на четверг. Из-за атаки повреждена больница – пострадали два человека, школы города переведены на дистант. Частично выбило окна в двух детских садах и школе. Десятки домов повреждены в нескольких СНТ. Из-за возгорания на аэродроме идет эвакуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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энгельс

саратовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, саратовская область, новости, происшествия, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)