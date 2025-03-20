Рейтинг@Mail.ru
Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250320/uchebnyy-god-v-zakrytykh-iz-za-karantina-shkolakh-kryma-mogut-prodlit-1145089508.html
Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
В Крыму учебный год может быть продлен в тех школах, которые на длительное время закрывались на карантин из-за вспышек заболеваемости острыми вирусными... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T14:43
2025-03-20T14:58
светлана беспалова
учебный год
образование в крыму и севастополе
школа
министерство образования крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
карантин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110364/45/1103644506_0:211:3004:1901_1920x0_80_0_0_01b2c27f556264a1619cb58b940e604d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму учебный год может быть продлен в тех школах, которые на длительное время закрывались на карантин из-за вспышек заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.По словам Беспаловой, в каждом конкретном случае решение будут принимать образовательные организации совместно с властями муниципалитетов.В целом в этому году в Крыму девятиклассники закончат учебный год 19 мая, одиннадцатиклассники – 22 мая, все остальные школьники, если не будет продления учебного года, планируют закончить учебный год 26 мая, добавила замминистра.Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь ранее сообщила, что на данный момент наблюдается снижение заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей. В частности, на 25% снизилась заболеваемость детей от 7 до 14 лет.Тем не менее, уровень заболеваемости ОРВИ остается высоким. По данным ведомства, в Республике Крым в 107 школах на карантин были закрыты 346 классов, в 65 дошкольных образовательных учреждениях закрывались 118 групп. Полностью на карантине находилось 19 школ и 27 дошкольных образовательных учреждений.Также в минобразования Крыма сообщили, что последние звонки в школах республики в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за партыЗаболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - РоспотребнадзорСезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110364/45/1103644506_0:107:2588:2048_1920x0_80_0_0_50319ac7829e36d9f6b0a2926fe362dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана беспалова, учебный год, образование в крыму и севастополе, школа, министерство образования крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, карантин
Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить

В Крыму могут продлить учебный год в некоторых школах из-за карантина по ОРВИ – власти

14:43 20.03.2025 (обновлено: 14:58 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму учебный год может быть продлен в тех школах, которые на длительное время закрывались на карантин из-за вспышек заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
"Отдельные школы уходили на карантин на одну неделю, но есть школы, которые закрывались на две и три недели. В этом случае получается невыполнение образовательной программы по количеству часов. Если школы видят, что за счет ввода длительного карантина не получается изучить необходимое количество часов по программе, то они будут продлевать учебный год", – сказала она.
По словам Беспаловой, в каждом конкретном случае решение будут принимать образовательные организации совместно с властями муниципалитетов.
В целом в этому году в Крыму девятиклассники закончат учебный год 19 мая, одиннадцатиклассники – 22 мая, все остальные школьники, если не будет продления учебного года, планируют закончить учебный год 26 мая, добавила замминистра.
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь ранее сообщила, что на данный момент наблюдается снижение заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей. В частности, на 25% снизилась заболеваемость детей от 7 до 14 лет.
Тем не менее, уровень заболеваемости ОРВИ остается высоким. По данным ведомства, в Республике Крым в 107 школах на карантин были закрыты 346 классов, в 65 дошкольных образовательных учреждениях закрывались 118 групп. Полностью на карантине находилось 19 школ и 27 дошкольных образовательных учреждений.
Также в минобразования Крыма сообщили, что последние звонки в школах республики в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты
Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор
Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
 
Светлана БеспаловаУчебный годОбразование в Крыму и СевастополеШколаМинистерство образования КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКарантин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Когда в Крыму пройдут последние звонки и выпускные в школах
14:43Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
14:31На курской земле Украина ежедневно теряет сотни военнослужащих – МО РФ
14:22Двум пляжам Севастополя ищут "хорошие руки"
14:11Киев продолжает стремительно терять людей и технику – сводка за сутки
14:02Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Энгельсу
13:59Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля
13:42"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале
13:31Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты
13:15На переговорах России и США обсудят возобновление зерновой сделки
13:03В Ялте потушили пожар
12:47Под Судаком перекроют дороги
12:36Атомные станции Украины под контролем США – что это изменит
12:23Жители Крыма и Севастополя хранят на вкладах ВТБ свыше 55 млрд рублей
12:07ВСУ атаковали в Херсонской области детсад и школу – детей эвакуировали
11:54СТО горит в центре Ялты
11:40Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
11:35Сколько АЭС на Украине
11:28Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд
11:08Свалка в Джанкое горит три дня – как это повлияло на качество воздуха
Лента новостейМолния