https://crimea.ria.ru/20250320/uchebnyy-god-v-zakrytykh-iz-za-karantina-shkolakh-kryma-mogut-prodlit-1145089508.html

Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить

Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить

В Крыму учебный год может быть продлен в тех школах, которые на длительное время закрывались на карантин из-за вспышек заболеваемости острыми вирусными... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T14:43

2025-03-20T14:43

2025-03-20T14:58

светлана беспалова

учебный год

образование в крыму и севастополе

школа

министерство образования крыма

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карантин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму учебный год может быть продлен в тех школах, которые на длительное время закрывались на карантин из-за вспышек заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.По словам Беспаловой, в каждом конкретном случае решение будут принимать образовательные организации совместно с властями муниципалитетов.В целом в этому году в Крыму девятиклассники закончат учебный год 19 мая, одиннадцатиклассники – 22 мая, все остальные школьники, если не будет продления учебного года, планируют закончить учебный год 26 мая, добавила замминистра.Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь ранее сообщила, что на данный момент наблюдается снижение заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей. В частности, на 25% снизилась заболеваемость детей от 7 до 14 лет.Тем не менее, уровень заболеваемости ОРВИ остается высоким. По данным ведомства, в Республике Крым в 107 школах на карантин были закрыты 346 классов, в 65 дошкольных образовательных учреждениях закрывались 118 групп. Полностью на карантине находилось 19 школ и 27 дошкольных образовательных учреждений.Также в минобразования Крыма сообщили, что последние звонки в школах республики в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за партыЗаболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - РоспотребнадзорСезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана беспалова, учебный год, образование в крыму и севастополе, школа, министерство образования крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, карантин