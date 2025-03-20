https://crimea.ria.ru/20250320/uchebnyy-god-v-zakrytykh-iz-za-karantina-shkolakh-kryma-mogut-prodlit-1145089508.html
Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
В Крыму учебный год может быть продлен в тех школах, которые на длительное время закрывались на карантин из-за вспышек заболеваемости острыми вирусными... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T14:43
2025-03-20T14:43
2025-03-20T14:58
светлана беспалова
учебный год
образование в крыму и севастополе
школа
министерство образования крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
карантин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Крыму учебный год может быть продлен в тех школах, которые на длительное время закрывались на карантин из-за вспышек заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.По словам Беспаловой, в каждом конкретном случае решение будут принимать образовательные организации совместно с властями муниципалитетов.В целом в этому году в Крыму девятиклассники закончат учебный год 19 мая, одиннадцатиклассники – 22 мая, все остальные школьники, если не будет продления учебного года, планируют закончить учебный год 26 мая, добавила замминистра.Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь ранее сообщила, что на данный момент наблюдается снижение заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей. В частности, на 25% снизилась заболеваемость детей от 7 до 14 лет.Тем не менее, уровень заболеваемости ОРВИ остается высоким. По данным ведомства, в Республике Крым в 107 школах на карантин были закрыты 346 классов, в 65 дошкольных образовательных учреждениях закрывались 118 групп. Полностью на карантине находилось 19 школ и 27 дошкольных образовательных учреждений.Также в минобразования Крыма сообщили, что последние звонки в школах республики в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за партыЗаболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - РоспотребнадзорСезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
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светлана беспалова, учебный год, образование в крыму и севастополе, школа, министерство образования крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, карантин
Учебный год в закрытых из-за карантина школах Крыма могут продлить
В Крыму могут продлить учебный год в некоторых школах из-за карантина по ОРВИ – власти
14:43 20.03.2025 (обновлено: 14:58 20.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму учебный год может быть продлен в тех школах, которые на длительное время закрывались на карантин из-за вспышек заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
"Отдельные школы уходили на карантин на одну неделю, но есть школы, которые закрывались на две и три недели. В этом случае получается невыполнение образовательной программы по количеству часов. Если школы видят, что за счет ввода длительного карантина не получается изучить необходимое количество часов по программе, то они будут продлевать учебный год", – сказала она.
По словам Беспаловой, в каждом конкретном случае решение будут принимать образовательные организации совместно с властями муниципалитетов.
В целом в этому году в Крыму девятиклассники закончат учебный год 19 мая, одиннадцатиклассники – 22 мая, все остальные школьники, если не будет продления учебного года, планируют закончить учебный год 26 мая, добавила замминистра.
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь ранее сообщила, что на данный момент наблюдается снижение заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей. В частности, на 25% снизилась заболеваемость детей от 7 до 14 лет.
Тем не менее, уровень заболеваемости ОРВИ остается высоким. По данным ведомства, в Республике Крым в 107 школах на карантин были закрыты 346 классов, в 65 дошкольных образовательных учреждениях закрывались 118 групп. Полностью на карантине находилось 19 школ и 27 дошкольных образовательных учреждений.
Также в минобразования Крыма сообщили
, что последние звонки в школах республики в этом году пройдут 24 мая в традиционном для республики формате последних лет, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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