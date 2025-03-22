https://crimea.ria.ru/20250322/papu-rimskogo-vypisyvayut-iz-bolnitsy-1145153685.html

Папу Римского выписывают из больницы

Папу Римского выписывают из больницы - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Папу Римского выписывают из больницы

В это воскресенье, 23 марта, папу Римского Франциска выпишут из больницы после длительного лечения от воспаления легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T20:18

2025-03-22T20:18

2025-03-22T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В это воскресенье, 23 марта, папу Римского Франциска выпишут из больницы после длительного лечения от воспаления легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из его лечащих врачей, главу хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.По словам медика, патриарху предписана длительная терапия.14 февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.В начале марта Франциск впервые обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане.На этой неделе служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Его потребность в высокопоточной кислородной терапии днем также сократилась. Врачи также отмечают прогресс на фоне курса физиотерапии.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский франциск, в мире, новости, ватикан