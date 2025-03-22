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Папу Римского выписывают из больницы - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Папу Римского выписывают из больницы
Папу Римского выписывают из больницы - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Папу Римского выписывают из больницы
В это воскресенье, 23 марта, папу Римского Франциска выпишут из больницы после длительного лечения от воспаления легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В это воскресенье, 23 марта, папу Римского Франциска выпишут из больницы после длительного лечения от воспаления легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из его лечащих врачей, главу хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.По словам медика, патриарху предписана длительная терапия.14 февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.В начале марта Франциск впервые обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане.На этой неделе служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Его потребность в высокопоточной кислородной терапии днем также сократилась. Врачи также отмечают прогресс на фоне курса физиотерапии.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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папа римский франциск, в мире, новости, ватикан
Папу Римского выписывают из больницы

Папу Римского Франциска выпишут из больницы 23 марта

20:18 22.03.2025 (обновлено: 20:40 22.03.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В это воскресенье, 23 марта, папу Римского Франциска выпишут из больницы после длительного лечения от воспаления легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из его лечащих врачей, главу хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.
"Начнем с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается и вернется в дом Святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане – ред.)", - заявил он.
По словам медика, патриарху предписана длительная терапия.

"Папа будет выписан в состоянии, стабильном на протяжении двух недель. Со стороны команды врачей ему предписаны продолжение частичного фармакологического лечения, которое он будет принимать перорально в течение длительного времени. И очень важна рекомендация об отдыхе во время выздоровления в течение минимум двух месяцев", - сказал Алфьери.

14 февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
В начале марта Франциск впервые обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане.
На этой неделе служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна. Его потребность в высокопоточной кислородной терапии днем также сократилась. Врачи также отмечают прогресс на фоне курса физиотерапии.
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