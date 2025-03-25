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В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне
В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне
В Феодосии запретят строительство в прибрежной курортной зоне на период с 1 июня по 15 сентября. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T17:48
2025-03-25T17:48
2025-03-25T17:48
феодосия
строительство
игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии запретят строительство в прибрежной курортной зоне на период с 1 июня по 15 сентября. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Исключение сделают для объектов, строительство которых ведется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также возводимых за счет федерального бюджета, бюджета республики или местного бюджета.Также запрет не коснется аварийно-восстановительных работ, устройства и ремонта дорожных покрытий и работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций.В Ялте также каждый год вводится запрет на строительство в летнее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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феодосия, строительство, игорь ткаченко, новости крыма, крым, курортный сезон
В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне
В Феодосии запретят стройки в прибрежной зоне с 1 июня по 15 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии запретят строительство в прибрежной курортной зоне на период с 1 июня по 15 сентября. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
"Застройщикам, независимо от форм собственности и организационной принадлежности, на этот период следует приостановить строительные работы в 100-метровой зоне от уреза воды Черного моря на объектах санаторно-курортного и туристического назначения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, гостиничные комплексы, кемпинги, туристические базы и лагеря, базы отдыха и др.), а также на прилегающих территориях шириной не менее 50 метров", - написал он в своем Telegram-канале.
Исключение сделают для объектов, строительство которых ведется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также возводимых за счет федерального бюджета, бюджета республики или местного бюджета.
Также запрет не коснется аварийно-восстановительных работ, устройства и ремонта дорожных покрытий и работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций.
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