https://crimea.ria.ru/20250325/v-feodosii-na-leto-zapretyat-stroyki-v-pribrezhnoy-zone-1145221384.html

В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне

В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зоне

В Феодосии запретят строительство в прибрежной курортной зоне на период с 1 июня по 15 сентября. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T17:48

2025-03-25T17:48

2025-03-25T17:48

феодосия

строительство

игорь ткаченко

новости крыма

крым

курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии запретят строительство в прибрежной курортной зоне на период с 1 июня по 15 сентября. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Исключение сделают для объектов, строительство которых ведется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также возводимых за счет федерального бюджета, бюджета республики или местного бюджета.Также запрет не коснется аварийно-восстановительных работ, устройства и ремонта дорожных покрытий и работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций.В Ялте также каждый год вводится запрет на строительство в летнее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, строительство, игорь ткаченко, новости крыма, крым, курортный сезон