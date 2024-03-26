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В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки

В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки

В Ялте с 1 июня стартует запрет на производство строительных работ, который будет действовать до конца курортного сезона, сообщила во вторник в своем... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T12:12

2024-03-26T12:12

2024-03-26T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Ялте с 1 июня стартует запрет на производство строительных работ, который будет действовать до конца курортного сезона, сообщила во вторник в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.При этом соответствующее постановление, подписанное главой города, предполагает ряд исключений. В частности, запрет не касается аварийно-восстановительных работ, работ за бюджетные средства, отделки помещений и объектов ИЖС выше трассы Симферополь-Ялта-Севастополь."По согласованию с нами в сезон смогут продолжить работу участники СЭЗ и инвестсоглашений, специализированные застройщики, которые работают по 214-ФЗ, те, кто строят детские оздоровительные комплексы, проводят земляные работы и прокладывают коммуникации", - добавила глава курорта.На Ай-Петри ранее начали сносить незаконные постройки. Как сообщала Павленко, более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на горное плато. Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты предупредила застройщиков: можно штрафовать хоть каждый деньКогда в Крыму утвердят генпланы городов – властиСтройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, строительство, новости, крым, новости крыма, янина павленко