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В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки
В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки
В Ялте с 1 июня стартует запрет на производство строительных работ, который будет действовать до конца курортного сезона, сообщила во вторник в своем... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T12:12
2024-03-26T12:12
2024-03-26T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Ялте с 1 июня стартует запрет на производство строительных работ, который будет действовать до конца курортного сезона, сообщила во вторник в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.При этом соответствующее постановление, подписанное главой города, предполагает ряд исключений. В частности, запрет не касается аварийно-восстановительных работ, работ за бюджетные средства, отделки помещений и объектов ИЖС выше трассы Симферополь-Ялта-Севастополь."По согласованию с нами в сезон смогут продолжить работу участники СЭЗ и инвестсоглашений, специализированные застройщики, которые работают по 214-ФЗ, те, кто строят детские оздоровительные комплексы, проводят земляные работы и прокладывают коммуникации", - добавила глава курорта.На Ай-Петри ранее начали сносить незаконные постройки. Как сообщала Павленко, более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на горное плато. Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Ялты предупредила застройщиков: можно штрафовать хоть каждый деньКогда в Крыму утвердят генпланы городов – властиСтройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков
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ялта, строительство, новости, крым, новости крыма, янина павленко
В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки
В Ялте с 1 июня стартует сезонный запрет на производство строительных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Ялте с 1 июня стартует запрет на производство строительных работ, который будет действовать до конца курортного сезона, сообщила во вторник в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.
"С 1 июня и до 30 сентября в Ялте традиционно остановим строительные работы. Прошу тех, кто сегодня реконструирует, ремонтирует и строит на территории муниципалитета, по необходимости ускориться, если нужно – законсервировать объекты", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
При этом соответствующее постановление, подписанное главой города, предполагает ряд исключений. В частности, запрет не касается аварийно-восстановительных работ, работ за бюджетные средства, отделки помещений и объектов ИЖС выше трассы Симферополь-Ялта-Севастополь.
"По согласованию с нами в сезон смогут продолжить работу участники СЭЗ и инвестсоглашений, специализированные застройщики, которые работают по 214-ФЗ, те, кто строят детские оздоровительные комплексы, проводят земляные работы и прокладывают коммуникации", - добавила глава курорта.
На Ай-Петри ранее начали сносить незаконные постройки
. Как сообщала Павленко, более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на горное плато.
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