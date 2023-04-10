https://crimea.ria.ru/20230410/stroyka-na-plyazhe-v-sevastopole-gubernator-prosit-podklyuchitsya-silovikov--1128099622.html

Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков

Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить стройку в пляжной зоне на Северной стороне города. Соответствующее поручение он дал на... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T19:41

2023-04-10T19:41

2023-04-10T20:31

севастополь

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застроенный крым: проблема и поиск решений

борьба с застройкой 100-метровой береговой зоны

незаконное строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить стройку в пляжной зоне на Северной стороне города. Соответствующее поручение он дал на аппаратном совещании правительства города в понедельник.Речь о строительстве, которое с марта идет на "курортной" Северной стороне города между пансионатом "Лазурь-С" и СНТ "Лесовод".По словам и. о. заместителя губернатора Максима Жукалова, там осваиваются земельные участки, выделенные еще в украинский период под дачи.Он добавил, что нарушается не только природоохранное и градостроительное законодательство, но и земельное: "работы выполняются незаконно – и на землях госсобственности в том числе".В Севприроднадзоре сообщили, что незаконные действия зафиксированы и информация о происходящем направлена в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Таков порядок, поскольку это водоохранная зона Черного моря, "и у субъекта нет полномочий по надзору на этой территории", пояснила глава ведомства Юлия Гаврилова.Она отметила, что отдел управления по Севастополю уже обратился в прокуратуру для определения формата работы: "либо это будет мероприятие надзорной прокуратуры, либо будет согласована внеплановая проверка Росприроднадзора".Губернатор призвал подключиться к решению проблемы силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплексаСрезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млнВ Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского

https://crimea.ria.ru/20230313/glemping-na-obryve-v-krymu-proverit-minprirody-rossii-1127512694.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия, новости крыма, общество, застроенный крым: проблема и поиск решений, борьба с застройкой 100-метровой береговой зоны, незаконное строительство