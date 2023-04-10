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Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков
Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить стройку в пляжной зоне на Северной стороне города. Соответствующее поручение он дал на... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T19:41
2023-04-10T20:31
севастополь
михаил развожаев
происшествия
новости крыма
общество
застроенный крым: проблема и поиск решений
борьба с застройкой 100-метровой береговой зоны
незаконное строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить стройку в пляжной зоне на Северной стороне города. Соответствующее поручение он дал на аппаратном совещании правительства города в понедельник.Речь о строительстве, которое с марта идет на "курортной" Северной стороне города между пансионатом "Лазурь-С" и СНТ "Лесовод".По словам и. о. заместителя губернатора Максима Жукалова, там осваиваются земельные участки, выделенные еще в украинский период под дачи.Он добавил, что нарушается не только природоохранное и градостроительное законодательство, но и земельное: "работы выполняются незаконно – и на землях госсобственности в том числе".В Севприроднадзоре сообщили, что незаконные действия зафиксированы и информация о происходящем направлена в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Таков порядок, поскольку это водоохранная зона Черного моря, "и у субъекта нет полномочий по надзору на этой территории", пояснила глава ведомства Юлия Гаврилова.Она отметила, что отдел управления по Севастополю уже обратился в прокуратуру для определения формата работы: "либо это будет мероприятие надзорной прокуратуры, либо будет согласована внеплановая проверка Росприроднадзора".Губернатор призвал подключиться к решению проблемы силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплексаСрезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млнВ Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, новости крыма, общество, застроенный крым: проблема и поиск решений, борьба с застройкой 100-метровой береговой зоны, незаконное строительство
Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков

Губернатор Севастополя призвал правоохранителей разобраться с незаконной стройкой у моря

19:41 10.04.2023 (обновлено: 20:31 10.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить стройку в пляжной зоне на Северной стороне города. Соответствующее поручение он дал на аппаратном совещании правительства города в понедельник.
Речь о строительстве, которое с марта идет на "курортной" Северной стороне города между пансионатом "Лазурь-С" и СНТ "Лесовод".
По словам и. о. заместителя губернатора Максима Жукалова, там осваиваются земельные участки, выделенные еще в украинский период под дачи.

"Там семь участков. В соответствии с утвержденным проектом планировки территории, они находятся в оползнеопасной зоне и подлежат изъятию. И в правилах землепользования и застройки это зона пляжей", – сказал Жукалов.

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Он добавил, что нарушается не только природоохранное и градостроительное законодательство, но и земельное: "работы выполняются незаконно – и на землях госсобственности в том числе".
В Севприроднадзоре сообщили, что незаконные действия зафиксированы и информация о происходящем направлена в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Таков порядок, поскольку это водоохранная зона Черного моря, "и у субъекта нет полномочий по надзору на этой территории", пояснила глава ведомства Юлия Гаврилова.
Она отметила, что отдел управления по Севастополю уже обратился в прокуратуру для определения формата работы: "либо это будет мероприятие надзорной прокуратуры, либо будет согласована внеплановая проверка Росприроднадзора".
Губернатор призвал подключиться к решению проблемы силовиков.

"Я так понимаю, там земельный участок не соответствуют виду разрешенного использования. Две недели происходит полное беззаконие. Вроде уже все проинформированы, но ничего не происходит, и там уже что-то бетонировать, говорят, начали. Мы же не можем лопатами пойти их бить – у нас другой функционал. А вы можете дело возбудить. Давайте сегодня разберемся с этим вопросом", – обратился Михаил Развожаев к представителям УМВД и прокуратуры.

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СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияНовости КрымаОбществоЗастроенный Крым: проблема и поиск решенийБорьба с застройкой 100-метровой береговой зоныНезаконное строительство
 
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