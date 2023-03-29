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В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса
В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса - РИА Новости Крым, 29.03.2023
В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса
Решением суда Севастополя строительство торгового комплекса в бухте Омега признано незаконным, продолжение работ запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T17:55
2023-03-29T17:55
бухта омега
севастополь
застроенный крым: проблема и поиск решений
прокуратура города севастополя
новости крыма
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Решением суда Севастополя строительство торгового комплекса в бухте Омега признано незаконным, продолжение работ запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Гагаринский районный суд г. Севастополя согласился с исковыми требованиями прокурора района о необходимости запрета строительства в бухте Омега, которое ведется с нарушением требований закона", –сообщили в ведомстве.В январе суд, рассмотрев ходатайство прокуратуры, принял решение приостановить строительные работы.и оштрафовать застройщика на четверть миллиона рублей. Ранее сообщалось, что на земельном участке, находящемся в субаренде у компании "Гостинично-развлекательный комплекс "Омега", стали возводить капитальное строение – здание торгового комплекса, не имея на такие работы соответствующих разрешительных документов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн l
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РИА Новости Крым
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бухта омега, севастополь, застроенный крым: проблема и поиск решений, прокуратура города севастополя, новости крыма, крым
В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса

В бухте Омега в Севастополе запретили строительство торгового комплекса

17:55 29.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваПляж "Омега". Севастополь
Пляж Омега. Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Решением суда Севастополя строительство торгового комплекса в бухте Омега признано незаконным, продолжение работ запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Гагаринский районный суд г. Севастополя согласился с исковыми требованиями прокурора района о необходимости запрета строительства в бухте Омега, которое ведется с нарушением требований закона", –сообщили в ведомстве.
В январе суд, рассмотрев ходатайство прокуратуры, принял решение приостановить строительные работы.и оштрафовать застройщика на четверть миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что на земельном участке, находящемся в субаренде у компании "Гостинично-развлекательный комплекс "Омега", стали возводить капитальное строение – здание торгового комплекса, не имея на такие работы соответствующих разрешительных документов.
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Бухта ОмегаСевастопольЗастроенный Крым: проблема и поиск решенийПрокуратура города СевастополяНовости КрымаКрым
 
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