https://crimea.ria.ru/20230329/v-bukhte-sevastopolya-zapretili-stroitelstvo-torgovogo-kompleksa-1127841170.html

В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса

В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса - РИА Новости Крым, 29.03.2023

В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса

Решением суда Севастополя строительство торгового комплекса в бухте Омега признано незаконным, продолжение работ запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T17:55

2023-03-29T17:55

2023-03-29T17:55

бухта омега

севастополь

застроенный крым: проблема и поиск решений

прокуратура города севастополя

новости крыма

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Решением суда Севастополя строительство торгового комплекса в бухте Омега признано незаконным, продолжение работ запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Гагаринский районный суд г. Севастополя согласился с исковыми требованиями прокурора района о необходимости запрета строительства в бухте Омега, которое ведется с нарушением требований закона", –сообщили в ведомстве.В январе суд, рассмотрев ходатайство прокуратуры, принял решение приостановить строительные работы.и оштрафовать застройщика на четверть миллиона рублей. Ранее сообщалось, что на земельном участке, находящемся в субаренде у компании "Гостинично-развлекательный комплекс "Омега", стали возводить капитальное строение – здание торгового комплекса, не имея на такие работы соответствующих разрешительных документов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн l

бухта омега

севастополь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бухта омега, севастополь, застроенный крым: проблема и поиск решений, прокуратура города севастополя, новости крыма, крым