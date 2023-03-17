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Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн
Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн
В Сакском районе Крыма похитили около пяти гектаров плодородного слоя земли на сумму свыше 95 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T11:51
2023-03-17T11:51
2023-03-17T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма похитили около пяти гектаров плодородного слоя земли на сумму свыше 95 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Крыма. Пропажу обнаружили специалисты природоохранной прокуратуры и отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора во время проверки. Следователи передали материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье о нарушении правил охраны окружающей среды с тяжкими последствиями. Ход и результаты проверки на контроле природоохранной прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе суд рассмотрит дело об ущербе почве почти на 19 млн рублейВ Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьевПочти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка
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РИА Новости Крым
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крым, сакский район, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, сельское хозяйство
Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн
Прокуратура: в Сакском районе Крыма украли 5 га плодородного грунта на 95 млн рублей
11:51 17.03.2023 (обновлено: 11:53 17.03.2023)