https://crimea.ria.ru/20230317/srezali-i-vyvezli-v-sakskom-rayone-ukrali-plodorodnuyu-zemlyu-na-95-mln-1127599143.html

Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн

Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн

В Сакском районе Крыма похитили около пяти гектаров плодородного слоя земли на сумму свыше 95 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T11:51

2023-03-17T11:51

2023-03-17T11:53

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сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма похитили около пяти гектаров плодородного слоя земли на сумму свыше 95 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Крыма. Пропажу обнаружили специалисты природоохранной прокуратуры и отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора во время проверки. Следователи передали материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье о нарушении правил охраны окружающей среды с тяжкими последствиями. Ход и результаты проверки на контроле природоохранной прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе суд рассмотрит дело об ущербе почве почти на 19 млн рублейВ Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьевПочти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка

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сакский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сакский район, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, сельское хозяйство