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Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка
Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка
В Белогорском районе выявлен факт незаконной добычи песка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, горнодобывающая компания вела разработку недр без... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T12:50
2023-02-15T12:50
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белогорском районе выявлен факт незаконной добычи песка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, горнодобывающая компания вела разработку недр без лицензии.Отмечается, что незаконная разработка обнаружена природоохранной прокуратурой совместно с представителями Минэкологии. В Белогорский районный суд направлен иск о приостановке работ. Также прокуратура требует рекультивировать участок добычи и возместить ущерб. Помимо этого инженер по горным работам получил административное дело и оштрафован на 31 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранцам запретят разрабатывать российские недраДело на 81 миллион: севастопольцы ответят за незаконную добычу галькиПод Симферополем остановили незаконную работу карьера
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прокуратура республики крым, белогорский район, происшествия, новости, новости крыма, крым
Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка

Прокуратура: в Белогорском районе Крыма выявлен факт незаконной добычи песка

12:50 15.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоДобыча песка. Архивное фото
Добыча песка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белогорском районе выявлен факт незаконной добычи песка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, горнодобывающая компания вела разработку недр без лицензии.

"Выявлен факт незаконной разработки месторождения песка, а именно добычи полезных ископаемых за границами лицензионного участка. Горнодобывающим предприятием было незаконно изъято 3,5 тыс. кубометров песка, чем причинен ущерб на сумму 800 тыс. рублей", - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что незаконная разработка обнаружена природоохранной прокуратурой совместно с представителями Минэкологии. В Белогорский районный суд направлен иск о приостановке работ. Также прокуратура требует рекультивировать участок добычи и возместить ущерб. Помимо этого инженер по горным работам получил административное дело и оштрафован на 31 тыс. рублей.
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