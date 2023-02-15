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Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка
Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка
В Белогорском районе выявлен факт незаконной добычи песка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, горнодобывающая компания вела разработку недр без... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T12:50
2023-02-15T12:50
2023-02-15T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белогорском районе выявлен факт незаконной добычи песка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, горнодобывающая компания вела разработку недр без лицензии.Отмечается, что незаконная разработка обнаружена природоохранной прокуратурой совместно с представителями Минэкологии. В Белогорский районный суд направлен иск о приостановке работ. Также прокуратура требует рекультивировать участок добычи и возместить ущерб. Помимо этого инженер по горным работам получил административное дело и оштрафован на 31 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранцам запретят разрабатывать российские недраДело на 81 миллион: севастопольцы ответят за незаконную добычу галькиПод Симферополем остановили незаконную работу карьера
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка
Прокуратура: в Белогорском районе Крыма выявлен факт незаконной добычи песка