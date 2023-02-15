https://crimea.ria.ru/20230215/pochti-na-million-pod-belogorskom-presekli-nezakonnuyu-dobychu-peska-1126989476.html

Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка

Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка

В Белогорском районе выявлен факт незаконной добычи песка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, горнодобывающая компания вела разработку недр без... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T12:50

2023-02-15T12:50

2023-02-15T12:50

прокуратура республики крым

белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белогорском районе выявлен факт незаконной добычи песка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, горнодобывающая компания вела разработку недр без лицензии.Отмечается, что незаконная разработка обнаружена природоохранной прокуратурой совместно с представителями Минэкологии. В Белогорский районный суд направлен иск о приостановке работ. Также прокуратура требует рекультивировать участок добычи и возместить ущерб. Помимо этого инженер по горным работам получил административное дело и оштрафован на 31 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранцам запретят разрабатывать российские недраДело на 81 миллион: севастопольцы ответят за незаконную добычу галькиПод Симферополем остановили незаконную работу карьера

белогорский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, белогорский район, происшествия, новости, новости крыма, крым