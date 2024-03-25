Рейтинг@Mail.ru
На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240325/na-ay-petri-nachali-snosit-nezakonnye-postroyki-1136024476.html
На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки
На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки - РИА Новости Крым, 25.03.2024
На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки
Более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T21:16
2024-03-25T20:24
ялта
янина павленко
благоустройство
новости крыма
горы
ай-петри
снос самостроев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136025012_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_caebc56056cdd754a6e1f9fb89f9050d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Все эти строения много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, уточнила она. По словам главы Ялты, "шалманы" не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города.Плато Ай-Петри в скором времени будет реализовываться инвестиционный проект, который включит строительство кафе и зоны отдыха. А на въезде уже в третьем квартале этого года будет установлен модуль для пожарной бригады, сотрудников муниципального контроля, правоохранителей и медиков. Он обеспечит порядок и безопасность для отдыхающих, резюмировала Павленко.На прошлой неделе мэр Ялты сообщила о масштабном сносе самостроев: было убрано 70 конструкций.О начале масштабного сноса самостроев в администрации Ялты сообщали в феврале. Начали с масштабной хозпостройки на набережной Гурзуфа, которая с начала нулевых используется под склад местным предпринимателем. Также разобрали забор на Заречной и надстройку над гаражом на Гоголя.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить делоВ Крыму хотят ускорить снос самостроев"Пресечь потворство самостроям": от глав регионов ЮФО требуют действий
ялта
горы
ай-петри
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136025012_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_3b05ff41de21b0a7e3ec9022c4ff6793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, янина павленко, благоустройство, новости крыма, горы, ай-петри, снос самостроев
На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки

Более 20 незаконных построек и кафе снесут на плато Ай-Петри в Крыму

21:16 25.03.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНа Ай-Петри начали сносить незаконные постройки
На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"К сносу 24 объекта – кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозпостройки, – написала в своем Telegram-канале Павленко.

Все эти строения много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, уточнила она. По словам главы Ялты, "шалманы" не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города.
Плато Ай-Петри в скором времени будет реализовываться инвестиционный проект, который включит строительство кафе и зоны отдыха. А на въезде уже в третьем квартале этого года будет установлен модуль для пожарной бригады, сотрудников муниципального контроля, правоохранителей и медиков. Он обеспечит порядок и безопасность для отдыхающих, резюмировала Павленко.
На прошлой неделе мэр Ялты сообщила о масштабном сносе самостроев: было убрано 70 конструкций.
О начале масштабного сноса самостроев в администрации Ялты сообщали в феврале. Начали с масштабной хозпостройки на набережной Гурзуфа, которая с начала нулевых используется под склад местным предпринимателем. Также разобрали забор на Заречной и надстройку над гаражом на Гоголя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело
В Крыму хотят ускорить снос самостроев
"Пресечь потворство самостроям": от глав регионов ЮФО требуют действий
 
ЯлтаЯнина ПавленкоБлагоустройствоНовости КрымаГорыАй-ПетриСнос самостроев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось
21:18Число жертв в "Крокус Сити Холле" выросло
21:16На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки
21:15Путин поблагодарил всех, кто оказывал помощь после теракта в "Крокусе"
21:09Путин: теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов
20:53Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых
20:35В детсадах Керчи усиливают меры безопасности – родителей не пустят
20:18Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
20:11Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
20:02Названа дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году
19:43Англосаксы засветились: что показала реакция в мире на теракт в "Крокусе"
19:36Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
19:27Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы
19:18В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник
19:01Просрочка не пройдет: с 1 апреля касса заблокирует опасный товар
18:55Крымский мост закрыт второй раз за день
18:40Для усиления защиты Крымского моста определят единого оператора
18:31В "Крокус Сити Холле" завершают разбор завалов
18:19Новая магнитная буря накроет Землю во вторник
18:08Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – Сальдо
Лента новостейМолния