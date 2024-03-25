https://crimea.ria.ru/20240325/na-ay-petri-nachali-snosit-nezakonnye-postroyki-1136024476.html

На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки

На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки - РИА Новости Крым, 25.03.2024

На Ай-Петри начали сносить незаконные постройки

Более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T21:16

2024-03-25T21:16

2024-03-25T20:24

ялта

янина павленко

благоустройство

новости крыма

горы

ай-петри

снос самостроев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136025012_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_caebc56056cdd754a6e1f9fb89f9050d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Все эти строения много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, уточнила она. По словам главы Ялты, "шалманы" не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города.Плато Ай-Петри в скором времени будет реализовываться инвестиционный проект, который включит строительство кафе и зоны отдыха. А на въезде уже в третьем квартале этого года будет установлен модуль для пожарной бригады, сотрудников муниципального контроля, правоохранителей и медиков. Он обеспечит порядок и безопасность для отдыхающих, резюмировала Павленко.На прошлой неделе мэр Ялты сообщила о масштабном сносе самостроев: было убрано 70 конструкций.О начале масштабного сноса самостроев в администрации Ялты сообщали в феврале. Начали с масштабной хозпостройки на набережной Гурзуфа, которая с начала нулевых используется под склад местным предпринимателем. Также разобрали забор на Заречной и надстройку над гаражом на Гоголя.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить делоВ Крыму хотят ускорить снос самостроев"Пресечь потворство самостроям": от глав регионов ЮФО требуют действий

ялта

горы

ай-петри

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, благоустройство, новости крыма, горы, ай-петри, снос самостроев