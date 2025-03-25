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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой
В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе под Ялтой пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T17:32
2025-03-25T17:28
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе под Ялтой пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла во вторник днем. В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля "Лада Веста" получили травмы и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн В Крыму за три дня задержали 114 нетрезвых водителейПенсионер и ребенок пострадали в ДТП на "Тавриде" по Феодосией
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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой

На трассе под Ялтой в столкновении легковушки и фуры пострадали ребенок и взрослый

17:32 25.03.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП под Ялтой, 25.03.25
ДТП под Ялтой, 25.03.25
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе под Ялтой пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла во вторник днем.
"Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем "Лада Веста", при выезде со второстепенной дороги (п. Форос) на главную не уступил дорогу грузовику Scania с полуприцепом, который двигался по главной дороге со стороны Севастополя в направлении Ялты", - назвали предварительные причины аварии в ГАИ.
© Госавтоинспекция КрымаДТП под Ялтой, 25.03.25
ДТП под Ялтой, 25.03.25
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП под Ялтой, 25.03.25
В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля "Лада Веста" получили травмы и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.
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