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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой
В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе под Ялтой пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T17:32
2025-03-25T17:32
2025-03-25T17:28
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе под Ялтой пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла во вторник днем. В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля "Лада Веста" получили травмы и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн В Крыму за три дня задержали 114 нетрезвых водителейПенсионер и ребенок пострадали в ДТП на "Тавриде" по Феодосией
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РИА Новости Крым
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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой
На трассе под Ялтой в столкновении легковушки и фуры пострадали ребенок и взрослый