https://crimea.ria.ru/20250325/rebenok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-pod-yaltoy-1145220287.html

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП под Ялтой

В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе под Ялтой пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T17:32

2025-03-25T17:32

2025-03-25T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе под Ялтой пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла во вторник днем. В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля "Лада Веста" получили травмы и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн В Крыму за три дня задержали 114 нетрезвых водителейПенсионер и ребенок пострадали в ДТП на "Тавриде" по Феодосией

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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