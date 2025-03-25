https://crimea.ria.ru/20250325/ssha-i-rf-razrabotayut-mery-po-zapretu-udarov-po-energoobektam--belyy-dom-1145222191.html

США и РФ разработают меры по запрету ударов по энергообъектам – Белый дом

США и РФ разработают меры по запрету ударов по энергообъектам – Белый дом - РИА Новости Крым, 25.03.2025

США и РФ разработают меры по запрету ударов по энергообъектам – Белый дом

Россия и США договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам РФ и Украины, сообщили в Белом доме по итогам встречи... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T18:07

2025-03-25T18:07

2025-03-25T18:23

новости

россия

сша

энергетика

переговоры

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512128_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_25523df97fa1b3aadd86fa33153451bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Россия и США договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам РФ и Украины, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявление Белого дома цитирует РИА Новости.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250325/rf-i-ssha-dogovorilis-o-bezopasnom-sudokhodstve-v-chernom-more--belyy-dom-1145222109.html

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, сша, энергетика, переговоры, политика, украина