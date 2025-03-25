США и РФ разработают меры по запрету ударов по энергообъектам – Белый дом
США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам РФ и Украины – Белый дом
18:07 25.03.2025 (обновлено: 18:23 25.03.2025)
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоЗапорожская атомная электростанция
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Россия и США договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам РФ и Украины, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявление Белого дома цитирует РИА Новости.
"Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда – ред.) Трампа и (России Владимира – ред.) Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", – сказано в заявлении.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
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