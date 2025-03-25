https://crimea.ria.ru/20250325/peregovory-rf-i-ssha-po-ukraine--kommentarii-rossiyskoy-storony-1145204938.html
Переговоры РФ и США по Украине – Карасин сделал заявление
Переговоры РФ и США по Украине – Карасин сделал заявление - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Переговоры РФ и США по Украине – Карасин сделал заявление
Переговоры России и США были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран. Об этом журналистам заявил глава... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T09:48
2025-03-25T09:48
2025-03-25T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Переговоры России и США были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран. Об этом журналистам заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из руководителей переговорной группы РФ в Саудовской Аравии Григорий Карасин, его слова приводит РИА Новости.По словам Карасина, в Эр-Рияде у делегаций России и США состоялся интересный, но достаточно конструктивный диалог, "который необходим".Карасин отметил, что позиции сторон не всегда совпадают, но Москва и Вашингтон продолжат искать форму взаимодействия, поскольку "такая возможность появилась" и "американцы тоже в этом заинтересованы".По словам Карасина, вовлекать будут и ООН, и отдельные страны.Переговоры РФ и США в Эр-Рияде - первые комментарии ТрампаЭкспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву, помимо Григория Карасина, представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.Накануне очередных российско-американских переговоров в Саудовской Аравии 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они будут непростыми.По мнению доктора политических наук, профессора МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрея Манойло, о том, что "переговорный процесс идет очень интенсивно", говорит состав российской делегации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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переговоры, политика, сша, россия, украина, новости, григорий карасин
Переговоры РФ и США по Украине – Карасин сделал заявление
Переговоры РФ и США в Эр-Рияде были трудными и конструктивными и продолжатся – Карасин
09:48 25.03.2025 (обновлено: 10:07 25.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Переговоры России и США были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран. Об этом журналистам заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из руководителей переговорной группы РФ в Саудовской Аравии Григорий Карасин, его слова приводит РИА Новости.
По словам Карасина, в Эр-Рияде у делегаций России и США состоялся интересный, но достаточно конструктивный диалог, "который необходим".
Карасин отметил, что позиции сторон не всегда совпадают, но Москва и Вашингтон продолжат искать форму взаимодействия, поскольку "такая возможность появилась" и "американцы тоже в этом заинтересованы".
"Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество", – приводят СМИ слова главы делегации.
По словам Карасина, вовлекать будут и ООН, и отдельные страны.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву, помимо Григория Карасина, представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Накануне очередных российско-американских переговоров в Саудовской Аравии 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что они будут непростыми.
По мнению
доктора политических наук, профессора МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрея Манойло, о том, что "переговорный процесс идет очень интенсивно", говорит состав российской делегации.
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