https://crimea.ria.ru/20250324/putin-obsudil-s-prezidentom-oae-uregulirovanie-ukrainskogo-konflikta-1145189846.html

Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине

Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом АОЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник состоялся телефонный разговор, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T15:46

2025-03-24T15:46

2025-03-24T16:03

владимир путин (политик)

россия

оаэ

новости

сша

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Между президентом России Владимиром Путиным и президентом АОЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.Российский лидер выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.Мухаммед Аль Нахайян поддержал усилия России и США и поприветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили достигнутый уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства. Лидеры озвучили дальнейшие взаимовыгодные проекты в торгово-экономической и гуманитарной областях. Сообщили, что будет поддерживаться и плотная координация в формате "ОПЕК плюс".В заключении президент России поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит добиваться денацификации Украины – ЛавровСША ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном мореПутин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, оаэ , новости, сша, переговоры, украина