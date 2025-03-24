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Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине
Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине
Между президентом России Владимиром Путиным и президентом АОЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник состоялся телефонный разговор, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T15:46
2025-03-24T16:03
владимир путин (политик)
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новости
сша
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Между президентом России Владимиром Путиным и президентом АОЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.Российский лидер выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.Мухаммед Аль Нахайян поддержал усилия России и США и поприветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили достигнутый уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства. Лидеры озвучили дальнейшие взаимовыгодные проекты в торгово-экономической и гуманитарной областях. Сообщили, что будет поддерживаться и плотная координация в формате "ОПЕК плюс".В заключении президент России поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит добиваться денацификации Украины – ЛавровСША ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном мореПутин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль
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владимир путин (политик), россия, оаэ , новости, сша, переговоры, украина
Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине

Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по урегулированию конфликта на Украине

15:46 24.03.2025 (обновлено: 16:03 24.03.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Между президентом России Владимиром Путиным и президентом АОЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Лидеры обсудили развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном", – говорится в сообщении.

Российский лидер выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Мухаммед Аль Нахайян поддержал усилия России и США и поприветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.
Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили достигнутый уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства. Лидеры озвучили дальнейшие взаимовыгодные проекты в торгово-экономической и гуманитарной областях. Сообщили, что будет поддерживаться и плотная координация в формате "ОПЕК плюс".
В заключении президент России поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.
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