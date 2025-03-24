https://crimea.ria.ru/20250324/putin-obsudil-s-prezidentom-oae-uregulirovanie-ukrainskogo-konflikta-1145189846.html
Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине
Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине
Между президентом России Владимиром Путиным и президентом АОЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник состоялся телефонный разговор, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T15:46
2025-03-24T15:46
2025-03-24T16:03
владимир путин (политик)
россия
оаэ
новости
сша
переговоры
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145189952_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_82ba8aa21c2b6609c120193a201903b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Между президентом России Владимиром Путиным и президентом АОЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.Российский лидер выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.Мухаммед Аль Нахайян поддержал усилия России и США и поприветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили достигнутый уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства. Лидеры озвучили дальнейшие взаимовыгодные проекты в торгово-экономической и гуманитарной областях. Сообщили, что будет поддерживаться и плотная координация в формате "ОПЕК плюс".В заключении президент России поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит добиваться денацификации Украины – ЛавровСША ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном мореПутин и Трамп могли беседовать больше двух раз - Кремль
россия
оаэ
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145189952_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_df10ee290a115b5cfa5db73a639b735b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, оаэ , новости, сша, переговоры, украина
Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по кризису на Украине
Путин обсудил с президентом ОАЭ переговоры РФ и США по урегулированию конфликта на Украине
15:46 24.03.2025 (обновлено: 16:03 24.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Между президентом России Владимиром Путиным и президентом АОЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в понедельник состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Лидеры обсудили развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном", – говорится в сообщении.
Российский лидер выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Мухаммед Аль Нахайян поддержал усилия России и США и поприветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.
Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили достигнутый уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства. Лидеры озвучили дальнейшие взаимовыгодные проекты в торгово-экономической и гуманитарной областях. Сообщили, что будет поддерживаться и плотная координация в формате "ОПЕК плюс".
В заключении президент России поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: