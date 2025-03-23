США ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном море
США ожидают от переговоров с Россией прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море
18:10 23.03.2025 (обновлено: 18:18 23.03.2025)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВид на Черное море
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф телеканалу Fox News.
"Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня", — заявил он.
Завтра в Саудовской Аравии пройдут переговоры России и США, и они будут непростыми, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украина может давать много обещаний, но эти слова ничего не стоят, подчеркнул он. И отметил, что Киев продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре после соглашения не проводить такие атаки, и это вновь показывает, "насколько можно доверять киевскому режиму".
Ранее президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.
Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.
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