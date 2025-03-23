https://crimea.ria.ru/20250323/ssha-ozhidayut-ot-rossii-progressa-v-voprose-prekrascheniya-ognya-v-chernom-more-1145169005.html

США ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном море

США ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном море - РИА Новости Крым, 23.03.2025

США ждут от переговоров с РФ прогресса в прекращении огня в Черном море

США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T18:10

2025-03-23T18:10

2025-03-23T18:18

черное море

стивен уиткофф

россия

сша

переговоры

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф телеканалу Fox News.Завтра в Саудовской Аравии пройдут переговоры России и США, и они будут непростыми, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украина может давать много обещаний, но эти слова ничего не стоят, подчеркнул он. И отметил, что Киев продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре после соглашения не проводить такие атаки, и это вновь показывает, "насколько можно доверять киевскому режиму".Ранее президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:АЭС Украины могут перейти США на новых условияхКиев представит США список объектов для защиты от атак – ЗеленскийПодрыв ВСУ станции "Суджа" - в Минобороны сделали заявление

черное море

россия

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, стивен уиткофф, россия, сша, переговоры, политика, новости