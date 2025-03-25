https://crimea.ria.ru/20250325/kurskaya-oblast-budet-polnostyu-vosstanovlena--putin-1145223003.html

Курская область будет полностью восстановлена – Путин

Курская область будет полностью восстановлена – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Курская область будет полностью восстановлена – Путин

Курскую область полностью восстановят. Такое обещание в ходе заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции дал глава российского... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T18:48

2025-03-25T18:48

2025-03-25T18:50

владимир путин (политик)

курская область

новости

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Курскую область полностью восстановят. Такое обещание в ходе заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции дал глава российского государства Владимир Путин.Президент отметил, что государство не оставит без внимания людей, проживающих на территории Курской области.Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что в курском приграничье российские бойцы группировки "Север" отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали еще 260 боевиков киевского режима.Армия России завершает разгром противника в Курской области. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Также он добавил, что все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), курская область, новости, россия, общество