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Курская область будет полностью восстановлена – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Курская область будет полностью восстановлена – Путин
Курская область будет полностью восстановлена – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Курская область будет полностью восстановлена – Путин
Курскую область полностью восстановят. Такое обещание в ходе заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции дал глава российского... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T18:48
2025-03-25T18:50
владимир путин (политик)
курская область
новости
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Курскую область полностью восстановят. Такое обещание в ходе заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции дал глава российского государства Владимир Путин.Президент отметил, что государство не оставит без внимания людей, проживающих на территории Курской области.Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что в курском приграничье российские бойцы группировки "Север" отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали еще 260 боевиков киевского режима.Армия России завершает разгром противника в Курской области. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Также он добавил, что все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), курская область, новости, россия, общество
Курская область будет полностью восстановлена – Путин

В Курской области восстановят все – Путин

18:48 25.03.2025 (обновлено: 18:50 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Курскую область полностью восстановят. Такое обещание в ходе заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции дал глава российского государства Владимир Путин.
"Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства", – сказал Путин.
Президент отметил, что государство не оставит без внимания людей, проживающих на территории Курской области.
Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что в курском приграничье российские бойцы группировки "Север" отразили три контратаки ВСУ и ликвидировали еще 260 боевиков киевского режима.
Армия России завершает разгром противника в Курской области. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Также он добавил, что все украинские военные и иностранные наемники, совершавшие преступления против мирных жителей в Курской области, должны быть признаны террористами.
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Владимир Путин (политик)Курская областьНовостиРоссияОбщество
 
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