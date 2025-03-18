https://crimea.ria.ru/20250318/telefonnyy-razgovor-putina-i-trampa-o-chem-govorili-lidery-1145030122.html

Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидеры

Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидеры - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидеры

Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский конфликт, тему двухсторонних... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T22:04

2025-03-18T22:04

2025-03-18T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский конфликт, тему двухсторонних отношений двух стран и геополитические вопросы. Разговор двух лидеров продлился в течение 2,5 часов.Главные заявления по итогам телефонного разговора президентов - в подборке РИА Новости Крым.Мирное завершение конфликтаПодтвердив "принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта", президент России заявил о готовности вместе с американскими коллегами прорабатывать пути урегулирования, "которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер и учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности".30-дневное перемириеРоссийский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения.По американской инициативе о 30-дневном перемирии на Украине президент РФ указал на существенные риски, связанные, в том числе, с недоговороспособностью киевского режима. Москва указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.Обмен пленнымиТакже сообщается, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными по формуле "175 на 175", и что Москва в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, находящихся на лечении в России.Кроме того, Путин указал на преступные действия солдат ВСУ в Курской области при этом подтвердил Трампу, что Москва гарантирует им жизнь и достойное обращение в случае их сдачи в плен.Отмена военной помощи Киеву"Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", - сказано в заявлении Кремля.Заявление Белого домаБелый дом по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться. Итогом разговора стала договоренность Москвы и Вашингтона о создании экспертных групп для работы над достижением украинского урегулирования.Двусторонние отношения и геополитика"Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире", - говорится также в сообщении Кремля.В частности, президенты договорились о начале переговоров для проработки инициативы, касающейся безопасности судоходства в Черном море , обсудили "широкий спектр направлений", по которым можно наладить сотрудничество.Перспективы России и США"Лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", - говорится в заявлении.Также Путин и Трамп обсудили Иран, высказались против того, чтобы Тегеран грозил уничтожением Израилю. Президент США поддержал идею российского лидера организовать матчи НХЛ и КХЛ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США обсуждают с Киевом будущее разделение территорийСША сообщили ЕС о выходе из группы расследований против РоссииТрамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной

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