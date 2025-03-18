https://crimea.ria.ru/20250318/putin-i-tramp-obsudili-bezopasnost-sudokhodstva-v-chernom-more-1145027454.html

Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море

Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал идею лидера США о безопасности судоходства в... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T20:48

2025-03-18T20:48

2025-03-18T20:48

владимир путин (политик)

россия

дональд трамп

сша

переговоры

переговоры путина и трампа

черное море

судоходство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал идею лидера США о безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора глав двух государств.Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности, добавили в Кремле.Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS News сообщил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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