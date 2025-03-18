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Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал идею лидера США о безопасности судоходства в... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T20:48
2025-03-18T20:48
2025-03-18T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал идею лидера США о безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора глав двух государств.Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности, добавили в Кремле.Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS News сообщил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
Путин поддержал идею Трампа по обеспечению безопасности судоходства в Черном море - Кремль