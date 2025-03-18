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Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал идею лидера США о безопасности судоходства в... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T20:48
2025-03-18T20:48
владимир путин (политик)
россия
дональд трамп
сша
переговоры
переговоры путина и трампа
черное море
судоходство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал идею лидера США о безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора глав двух государств.Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности, добавили в Кремле.Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS News сообщил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, переговоры, переговоры путина и трампа, черное море, судоходство, новости, политика, внешняя политика
Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море

Путин поддержал идею Трампа по обеспечению безопасности судоходства в Черном море - Кремль

20:48 18.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорабль в море
Корабль в море - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал идею лидера США о безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора глав двух государств.
"Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности, добавили в Кремле.
Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу CBS News сообщил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.
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Владимир Путин (политик)РоссияДональд ТрампСШАПереговорыПереговоры Путина и ТрампаЧерное мореСудоходствоНовостиПолитикаВнешняя политика
 
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20:5930-дневное перемирие - что Путин ответил Трампу
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20:48Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
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