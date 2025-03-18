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О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление
О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление - РИА Новости Крым, 18.03.2025
О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T20:26
2025-03-18T20:46
владимир путин (политик)
россия
дональд трамп
сша
кремль
новости
политика
внешняя политика
переговоры
переговоры путина и трампа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, заявили в Кремле.Отмечается также, что российский лидер выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь на Украине.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявлял, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине и, в частности, об этом пойдет речь в ходе разговора. Сам Трамп сообщал, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с ПутинымСША могут признать Крым российским – СМИНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
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владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, кремль, новости, политика, внешняя политика, переговоры, переговоры путина и трампа
О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление

Путин и Трамп обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины - Кремль

20:26 18.03.2025 (обновлено: 20:46 18.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, заявили в Кремле.
"Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении Кремля.
Отмечается также, что российский лидер выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь на Украине.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявлял, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине и, в частности, об этом пойдет речь в ходе разговора. Сам Трамп сообщал, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.
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