https://crimea.ria.ru/20250318/o-chem-govorili-putin-i-tramp---kreml-sdelal-pervoe-zayavlenie-1145026181.html

О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление

О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление - РИА Новости Крым, 18.03.2025

О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T20:26

2025-03-18T20:26

2025-03-18T20:46

владимир путин (политик)

россия

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переговоры путина и трампа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, заявили в Кремле.Отмечается также, что российский лидер выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь на Украине.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявлял, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине и, в частности, об этом пойдет речь в ходе разговора. Сам Трамп сообщал, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с ПутинымСША могут признать Крым российским – СМИНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского

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сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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