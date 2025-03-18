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Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов
Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов
Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом уже более полутора часов. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T18:39
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владимир путин (политик)
россия
дональд трамп
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом уже более полутора часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Белого дома Дэна Скавино.Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, о чем он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Он отметил, что беседы двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, политика
Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов

Разговор Путина и Трампа продолжается более полутора часов – Белый дом

18:39 18.03.2025 (обновлено: 18:45 18.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом уже более полутора часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Белого дома Дэна Скавино.
"Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 10.00 утра по восточному времени (17.00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", - сообщил он.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, о чем он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Он отметил, что беседы двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.
Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.
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