https://crimea.ria.ru/20250318/putin-i-tramp-razgovarivayut-uzhe-bolee-polutora-chasov-1145024332.html

Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов

Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов

Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом уже более полутора часов. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T18:39

2025-03-18T18:39

2025-03-18T18:45

владимир путин (политик)

россия

дональд трамп

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом уже более полутора часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Белого дома Дэна Скавино.Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, о чем он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Он отметил, что беседы двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, политика