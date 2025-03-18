Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов
Разговор Путина и Трампа продолжается более полутора часов – Белый дом
18:39 18.03.2025 (обновлено: 18:45 18.03.2025)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом уже более полутора часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Белого дома Дэна Скавино.
"Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 10.00 утра по восточному времени (17.00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", - сообщил он.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, о чем он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Он отметил, что беседы двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.
Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.
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