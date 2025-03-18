https://crimea.ria.ru/20250318/konflikt-na-ukraine-ne-dolzhen-byl-nachatsya---zayavlenie-belogo-doma--1145028907.html
Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома
Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома
Белый дом по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T21:05
2025-03-18T21:05
2025-03-18T21:05
россия
украина
сша
дональд трамп
переговоры путина и трампа
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Белый дом по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться. Кроме того, лидеры стран согласились, что движение к урегулированию конфликта на Украине начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, подчеркнули в Белом доме.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения.Кроме того, есть договоренность об обмене пленными, который должен состояться 19 марта. Также главы стран обсудили безопасность судоходства в Черном море. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликтаПутин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном мореО чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление
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россия, украина, сша, дональд трамп, переговоры путина и трампа, владимир путин (политик)
Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома
Конфликт на Украине не должен был начаться - Белый дом после разговора Путина и Трампа