https://crimea.ria.ru/20250318/konflikt-na-ukraine-ne-dolzhen-byl-nachatsya---zayavlenie-belogo-doma--1145028907.html

Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома

Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома

Белый дом по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T21:05

2025-03-18T21:05

2025-03-18T21:05

россия

украина

сша

дональд трамп

переговоры путина и трампа

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Белый дом по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться. Кроме того, лидеры стран согласились, что движение к урегулированию конфликта на Украине начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, подчеркнули в Белом доме.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения.Кроме того, есть договоренность об обмене пленными, который должен состояться 19 марта. Также главы стран обсудили безопасность судоходства в Черном море. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликтаПутин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном мореО чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление

россия

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, сша, дональд трамп, переговоры путина и трампа, владимир путин (политик)