https://crimea.ria.ru/20250319/napryazhennaya-obstanovka---v-belgorodskom-prigraniche-vvodyat-osobye-mery-1145067810.html

Напряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые меры

Напряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые меры - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Напряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые меры

В Краснояружском районе Белгородской области организуют круглосуточное дежурство госавтоинспекторов на всех автодорогах и патрулирование территорий. Об этих и... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T20:37

2025-03-19T20:37

2025-03-19T20:37

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Краснояружском районе Белгородской области организуют круглосуточное дежурство госавтоинспекторов на всех автодорогах и патрулирование территорий. Об этих и других мерах сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.Также в районе организуют патрулирование населенных пунктов совместными силами полиции, Росгвардии, военной полиции, отрядов "БАРС-Белгород" для обеспечения общественного порядка и сохранности личного имущества граждан.По информации губернатора, руководителям сельхозпредприятий в 15-километровой зоне предписано приобрести оборудованные средствами РЭБ бронеавтомобили для безопасной доставки работников на производства. Жителей Краснояружского района в пунктах временного размещения обеспечат продуктовыми наборами. Сотрудникам предприятий района продолжат выплату зарплаты до 24 марта, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе.Кроме того, жителям Краснояружского района не будут предъявлять платежи за жилищные и коммунальные услуги за март 2025, кроме платежей по счетчику. По заявкам покинувших дома жителей организуют кормление домашних животных в домовладениях."Еще одно поручение главе района — собрать списки детей, которых родители готовы отправить в другие регионы для продолжения очного обучения. Также собрать списки семей участников СВО, многодетных и семей с детьми-инвалидами для отправки в санатории или оздоровительные лагеря за пределы Белгородской области по желанию", - проинформировал Гладков.18 марта в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ прорваться через границу в Белгородской области. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. 19 марта на Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям еще трех бригад и двух полков ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской областиВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье РоссииАвтобус подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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