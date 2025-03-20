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ВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвы

ВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.03.2025

ВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвы

Женщина погибла и трое мужчин ранены в Донецкой Народной Республики в результате атак со стороны ВСУ. Об этом в четверг сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T22:14

2025-03-20T22:14

2025-03-20T22:18

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Женщина погибла и трое мужчин ранены в Донецкой Народной Республики в результате атак со стороны ВСУ. Об этом в четверг сообщил глава региона Денис Пушилин.При ударе по Горловке из ствольной артиллерии погибла 51-летняя женщина и тяжелые ранения получил 70-летний мужчина. В городе повреждены жилой дом, объект энергоснабжения, Дворец культуры, школа и котельная.В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа украинские боевики атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, в результате ранения средней степени тяжести получил 29-летний мужчина. А на трассе Горловка – Донецк после сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на автомобиль ранения средней степени тяжести получил 48-летний местный житель.Также в четверг в Курахово при детонации взрывчатки ранения средней степени тяжести получил сорокалетний мужчина."Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - уточнил глава региона.По информации Пушилина, за сутки боевики совершили около 20 вооруженных атак, по мирным городам и поселкам били из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа и ударными беспилотниками.Накануне 11 мирных жителей пострадали во время обстрела центра Горловки, сообщали местные власти. Ранее три мирных жителя, в том числе 8-летний ребенок, ранены в Донбассе в результате ударов украинских войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены троеГотовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в МариуполеВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС

донецкая народная республика (днр)

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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