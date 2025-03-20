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ВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвы
ВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвы - РИА Новости Крым, 20.03.2025
ВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвы
Женщина погибла и трое мужчин ранены в Донецкой Народной Республики в результате атак со стороны ВСУ. Об этом в четверг сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T22:14
2025-03-20T22:14
2025-03-20T22:18
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Женщина погибла и трое мужчин ранены в Донецкой Народной Республики в результате атак со стороны ВСУ. Об этом в четверг сообщил глава региона Денис Пушилин.При ударе по Горловке из ствольной артиллерии погибла 51-летняя женщина и тяжелые ранения получил 70-летний мужчина. В городе повреждены жилой дом, объект энергоснабжения, Дворец культуры, школа и котельная.В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа украинские боевики атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, в результате ранения средней степени тяжести получил 29-летний мужчина. А на трассе Горловка – Донецк после сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на автомобиль ранения средней степени тяжести получил 48-летний местный житель.Также в четверг в Курахово при детонации взрывчатки ранения средней степени тяжести получил сорокалетний мужчина."Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - уточнил глава региона.По информации Пушилина, за сутки боевики совершили около 20 вооруженных атак, по мирным городам и поселкам били из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа и ударными беспилотниками.Накануне 11 мирных жителей пострадали во время обстрела центра Горловки, сообщали местные власти. Ранее три мирных жителя, в том числе 8-летний ребенок, ранены в Донбассе в результате ударов украинских войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены троеГотовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в МариуполеВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, горловка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
ВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвы
В Донбассе один человек погиб и четверо ранены после артударов ВСУ – Пушилин
22:14 20.03.2025 (обновлено: 22:18 20.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Женщина погибла и трое мужчин ранены в Донецкой Народной Республики в результате атак со стороны ВСУ. Об этом в четверг сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
При ударе по Горловке из ствольной артиллерии погибла 51-летняя женщина и тяжелые ранения получил 70-летний мужчина. В городе повреждены жилой дом, объект энергоснабжения, Дворец культуры, школа и котельная.
В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа украинские боевики атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, в результате ранения средней степени тяжести получил 29-летний мужчина.
А на трассе Горловка – Донецк после сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на автомобиль ранения средней степени тяжести получил 48-летний местный житель.
Также в четверг в Курахово при детонации взрывчатки ранения средней степени тяжести получил сорокалетний мужчина.
"Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - уточнил глава региона.
По информации Пушилина, за сутки боевики совершили около 20 вооруженных атак, по мирным городам и поселкам били из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа и ударными беспилотниками.
Накануне 11 мирных жителей пострадали
во время обстрела центра Горловки, сообщали местные власти. Ранее три мирных жителя, в том числе 8-летний ребенок, ранены
в Донбассе в результате ударов украинских войск.
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