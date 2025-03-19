https://crimea.ria.ru/20250319/vsu-obstrelyali-kassetami-tsentr-gorlovki---11-chelovek-raneny-1145035207.html

ВСУ обстреляли "кассетами" центр Горловки - 11 человек ранены

ВСУ обстреляли "кассетами" центр Горловки - 11 человек ранены - РИА Новости Крым, 19.03.2025

ВСУ обстреляли "кассетами" центр Горловки - 11 человек ранены

11 мирных жителей пострадали во время утреннего обстрела центра Горловки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T09:56

2025-03-19T09:56

2025-03-19T09:56

обстрелы всу

донецкая народная республика (днр)

горловка

денис пушилин

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. 11 мирных жителей пострадали во время утреннего обстрела центра Горловки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил глава республики.В результате обстрела повреждения получили дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также маршрутный автобус.17 марта украинские боевики атаковали беспилотниками пожарную часть в Горловке. Пострадали два сотрудника МЧС России: пожарный и водитель.В тот же день ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области. По информации губернатора региона Евгения Балицкого, объект атаки не стал случайным – оператору-террористу, наводившему БПЛА, было видно, что это школьный автобус с надписью "Дети".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, донецкая народная республика (днр), горловка, денис пушилин, происшествия, новости