https://crimea.ria.ru/20250319/vsu-obstrelyali-kassetami-tsentr-gorlovki---11-chelovek-raneny-1145035207.html
ВСУ обстреляли "кассетами" центр Горловки - 11 человек ранены
ВСУ обстреляли "кассетами" центр Горловки - 11 человек ранены - РИА Новости Крым, 19.03.2025
ВСУ обстреляли "кассетами" центр Горловки - 11 человек ранены
11 мирных жителей пострадали во время утреннего обстрела центра Горловки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T09:56
2025-03-19T09:56
2025-03-19T09:56
обстрелы всу
донецкая народная республика (днр)
горловка
денис пушилин
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. 11 мирных жителей пострадали во время утреннего обстрела центра Горловки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил глава республики.В результате обстрела повреждения получили дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также маршрутный автобус.17 марта украинские боевики атаковали беспилотниками пожарную часть в Горловке. Пострадали два сотрудника МЧС России: пожарный и водитель.В тот же день ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области. По информации губернатора региона Евгения Балицкого, объект атаки не стал случайным – оператору-террористу, наводившему БПЛА, было видно, что это школьный автобус с надписью "Дети".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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обстрелы всу, донецкая народная республика (днр), горловка, денис пушилин, происшествия, новости
ВСУ обстреляли "кассетами" центр Горловки - 11 человек ранены
В Горловке 11 человек пострадали в результате артобстрела со стороны ВСУ - Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. 11 мирных жителей пострадали во время утреннего обстрела центра Горловки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили женщины 1973, 1964, 1964 и 1951 годов рождения, мужчины 1974 и 1939 годов рождения. Также пострадали женщины 1980, 1975, 1970 и 1969 года рождения, мужчина 1957 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил глава республики.
В результате обстрела повреждения получили дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также маршрутный автобус.
17 марта украинские боевики атаковали
беспилотниками пожарную часть в Горловке. Пострадали два сотрудника МЧС России: пожарный и водитель.
В тот же день ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области. По информации губернатора региона Евгения Балицкого, объект атаки не стал случайным – оператору-террористу, наводившему БПЛА, было видно, что это школьный автобус с надписью "Дети".
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