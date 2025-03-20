https://crimea.ria.ru/20250320/zelenskiy-poprosil-u-es-pyat-milliardov-evro-na-stoykost-ukrainy-1145110943.html

Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость"

Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость" - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость"

Как минимум пять миллиардов евро нужны Киеву на артиллерийские снаряды в ближайшее время. Такую просьбу к Европейскому Совету озвучил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T18:19

2025-03-20T18:19

2025-03-20T18:25

украина

владимир зеленский

европейский союз (ес)

европа

евро

коллективный запад

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Как минимум пять миллиардов евро нужны Киеву на артиллерийские снаряды в ближайшее время. Такую просьбу к Европейскому Совету озвучил Владимир Зеленский.Кроме этого, Зеленский просит деньги на усиление сил ПВО и "общую стойкость" Украины. Ранее европейская комиссия выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "Группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подходаТрамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 летСША готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB

украина

европа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, европейский союз (ес), европа, евро, коллективный запад, поставки западного оружия украине