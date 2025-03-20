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Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость" - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость"
Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость" - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость"
Как минимум пять миллиардов евро нужны Киеву на артиллерийские снаряды в ближайшее время. Такую просьбу к Европейскому Совету озвучил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T18:19
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украина
владимир зеленский
европейский союз (ес)
европа
евро
коллективный запад
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Как минимум пять миллиардов евро нужны Киеву на артиллерийские снаряды в ближайшее время. Такую просьбу к Европейскому Совету озвучил Владимир Зеленский.Кроме этого, Зеленский просит деньги на усиление сил ПВО и "общую стойкость" Украины. Ранее европейская комиссия выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "Группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подходаТрамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 летСША готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB
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украина, владимир зеленский, европейский союз (ес), европа, евро, коллективный запад, поставки западного оружия украине
Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость"

Зеленский попросил у Европы как минимум пять миллиардов евро в ближайшее время

18:19 20.03.2025 (обновлено: 18:25 20.03.2025)
 
© AP Photo Olivier Matthys Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo Olivier Matthys
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Как минимум пять миллиардов евро нужны Киеву на артиллерийские снаряды в ближайшее время. Такую просьбу к Европейскому Совету озвучил Владимир Зеленский.

"Нам нужны средства на снаряды для артиллерии. Мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере как минимум пяти миллиардов евро в кратчайшие сроки", - заявил он в обращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Кроме этого, Зеленский просит деньги на усиление сил ПВО и "общую стойкость" Украины.
Ранее европейская комиссия выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "Группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
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