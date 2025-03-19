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Трамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет

Трамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Трамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет

Аудиторию США больше 10 лет дезинформировали в отношении Украины. Об этом говорится в статье американского издания The Hill. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T12:04

2025-03-19T12:04

2025-03-19T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Аудиторию США больше 10 лет дезинформировали в отношении Украины. Об этом говорится в статье американского издания The Hill. В интернет-публикации с заголовком "К сожалению, Трамп прав по поводу Украины" автор Алан Куперман пишет, что в 2014 году именно украинские правые боевики начали раскачку ситуации на Майдане. А Владимир Зеленский поспособствовал развязыванию более широкой войны, нарушив мирные соглашения с Россией и добиваясь военной помощи и членства в НАТО."Я редко соглашаюсь с президентом Дональдом Трампом, но его последние противоречивые заявления об Украине в основном правдивы. Они кажутся нелепыми только потому, что западная аудитория питалась постоянной диетой дезинформации об Украине более десятилетия", – говорится в публикации.По словам автора, украинцы и бывший президент США Джо Байден несут значительную ответственность за начало и продолжение конфликта на Украине.Алан Куперман напоминает, что тогда на Украине президентом был Виктор Янукович, "который выиграл свободные и честные выборы в 2010 году при мощной поддержке этнических русских на юго-востоке страны". И когда в 2013 году он решил продолжить экономическое сотрудничество с Россией, а не с Европой, это спровоцировало протесты прозападных активистов. Автор статьи акцентировал, что именно украинские ультраправые боевики начали насилие в 2014 году, спровоцировав ситуацию на юго-востоке страны."Правые боевики, наблюдавшие за площадью (площадь Независимости, где происходили акции протеста – ред.), начали стрелять в украинскую полицию и протестующих. Полиция открыла ответный огонь по боевикам, которые затем ложно заявили, что полиция убила безоружных протестующих", – пишет Куперман.В этой связи развертывание российских войск в Крыму и защита юго-восточного региона Донбасса "вряд ли было неспровоцированным", заметил он.Также в статье отмечается, что глава нынешнего киевского режима Владимир Зеленский на президентских выборах в 2019 году обещал покончить с военными действиями в стране. Но, придя к власти, "пошел на попятную". И именно Зеленский в большей степени, считает Куперман, спровоцировал начало спецоперации 24 февраля 2022 года.Джо Байден, по словам Купермана, также внес решающий вклад в эскалацию боевых действий:"В конце 2021 года Путин мобилизовал силы на границе с Украиной и потребовал выполнения Минских соглашений. <…> Байден оставил решение за Зеленским и пообещал, что в случае вторжения России США ответят " быстро и решительно".Это обещание подтолкнуло Украину к продолжению войны в ожидании решающей военной помощи США, которую Байден затем отказался предоставить из-за страха перед ядерной эскалацией, заключил автор публикации.Ранее вновь избранный президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал интервью телеканалу Fox, в котором заявил, что США и Россия могут наладить экономические связи после завершения конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионамКонфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого домаНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского

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