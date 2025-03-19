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Трамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет
Трамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Трамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет
Аудиторию США больше 10 лет дезинформировали в отношении Украины. Об этом говорится в статье американского издания The Hill. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T12:04
2025-03-19T12:04
2025-03-19T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Аудиторию США больше 10 лет дезинформировали в отношении Украины. Об этом говорится в статье американского издания The Hill. В интернет-публикации с заголовком "К сожалению, Трамп прав по поводу Украины" автор Алан Куперман пишет, что в 2014 году именно украинские правые боевики начали раскачку ситуации на Майдане. А Владимир Зеленский поспособствовал развязыванию более широкой войны, нарушив мирные соглашения с Россией и добиваясь военной помощи и членства в НАТО."Я редко соглашаюсь с президентом Дональдом Трампом, но его последние противоречивые заявления об Украине в основном правдивы. Они кажутся нелепыми только потому, что западная аудитория питалась постоянной диетой дезинформации об Украине более десятилетия", – говорится в публикации.По словам автора, украинцы и бывший президент США Джо Байден несут значительную ответственность за начало и продолжение конфликта на Украине.Алан Куперман напоминает, что тогда на Украине президентом был Виктор Янукович, "который выиграл свободные и честные выборы в 2010 году при мощной поддержке этнических русских на юго-востоке страны". И когда в 2013 году он решил продолжить экономическое сотрудничество с Россией, а не с Европой, это спровоцировало протесты прозападных активистов. Автор статьи акцентировал, что именно украинские ультраправые боевики начали насилие в 2014 году, спровоцировав ситуацию на юго-востоке страны."Правые боевики, наблюдавшие за площадью (площадь Независимости, где происходили акции протеста – ред.), начали стрелять в украинскую полицию и протестующих. Полиция открыла ответный огонь по боевикам, которые затем ложно заявили, что полиция убила безоружных протестующих", – пишет Куперман.В этой связи развертывание российских войск в Крыму и защита юго-восточного региона Донбасса "вряд ли было неспровоцированным", заметил он.Также в статье отмечается, что глава нынешнего киевского режима Владимир Зеленский на президентских выборах в 2019 году обещал покончить с военными действиями в стране. Но, придя к власти, "пошел на попятную". И именно Зеленский в большей степени, считает Куперман, спровоцировал начало спецоперации 24 февраля 2022 года.Джо Байден, по словам Купермана, также внес решающий вклад в эскалацию боевых действий:"В конце 2021 года Путин мобилизовал силы на границе с Украиной и потребовал выполнения Минских соглашений. <…> Байден оставил решение за Зеленским и пообещал, что в случае вторжения России США ответят " быстро и решительно".Это обещание подтолкнуло Украину к продолжению войны в ожидании решающей военной помощи США, которую Байден затем отказался предоставить из-за страха перед ядерной эскалацией, заключил автор публикации.Ранее вновь избранный президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным дал интервью телеканалу Fox, в котором заявил, что США и Россия могут наладить экономические связи после завершения конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионамКонфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого домаНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
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Трамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет
Америке врали в течение 11 лет о событиях на Украине – The Hill
12:04 19.03.2025 (обновлено: 12:28 19.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым.
Аудиторию США больше 10 лет дезинформировали в отношении Украины. Об этом говорится в статье американского издания The Hill
.
В интернет-публикации с заголовком "К сожалению, Трамп прав по поводу Украины" автор Алан Куперман пишет, что в 2014 году именно украинские правые боевики начали раскачку ситуации на Майдане. А Владимир Зеленский поспособствовал развязыванию более широкой войны, нарушив мирные соглашения с Россией и добиваясь военной помощи и членства в НАТО.
"Я редко соглашаюсь с президентом Дональдом Трампом, но его последние противоречивые заявления об Украине в основном правдивы. Они кажутся нелепыми только потому, что западная аудитория питалась постоянной диетой дезинформации об Украине более десятилетия", – говорится в публикации.
По словам автора, украинцы и бывший президент США Джо Байден несут значительную ответственность за начало и продолжение конфликта на Украине.
"Как недавно было задокументировано подавляющим количеством судебных доказательств и подтверждено даже киевским судом, именно украинские правые боевики начали насилие в 2014 году, спровоцировав первоначальное вторжение России на юго-восток страны, включая Крым", – отмечается в статье.
Алан Куперман напоминает, что тогда на Украине президентом был Виктор Янукович, "который выиграл свободные и честные выборы в 2010 году при мощной поддержке этнических русских на юго-востоке страны". И когда в 2013 году он решил продолжить экономическое сотрудничество с Россией, а не с Европой, это спровоцировало протесты прозападных активистов.
Автор статьи акцентировал, что именно украинские ультраправые боевики начали насилие в 2014 году, спровоцировав ситуацию на юго-востоке страны.
"Правые боевики, наблюдавшие за площадью (площадь Независимости, где происходили акции протеста – ред.), начали стрелять в украинскую полицию и протестующих. Полиция открыла ответный огонь по боевикам, которые затем ложно заявили, что полиция убила безоружных протестующих", – пишет Куперман.
В этой связи развертывание российских войск в Крыму и защита юго-восточного региона Донбасса "вряд ли было неспровоцированным", заметил он.
Также в статье отмечается, что глава нынешнего киевского режима Владимир Зеленский на президентских выборах в 2019 году обещал покончить с военными действиями в стране. Но, придя к власти, "пошел на попятную". И именно Зеленский в большей степени, считает Куперман, спровоцировал начало спецоперации 24 февраля 2022 года.
"Вместо этого Зеленский увеличил импорт оружия из стран НАТО, что стало последней каплей для Путина. Поэтому 21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донбасса, разместила там войска для "миротворчества" и потребовала от Зеленского отказаться от стремления к военной помощи и членству в НАТО", – напомнил автор публикации.
Джо Байден, по словам Купермана, также внес решающий вклад в эскалацию боевых действий:
"В конце 2021 года Путин мобилизовал силы на границе с Украиной и потребовал выполнения Минских соглашений. <…> Байден оставил решение за Зеленским и пообещал, что в случае вторжения России США ответят " быстро и решительно".
Это обещание подтолкнуло Украину к продолжению войны в ожидании решающей военной помощи США, которую Байден затем отказался предоставить из-за страха перед ядерной эскалацией, заключил автор публикации.
Ранее вновь избранный президент США Дональд Трамп после телефонного разговора
с российским лидером Владимиром Путиным дал интервью телеканалу Fox
, в котором заявил, что США и Россия могут наладить экономические связи после завершения конфликта на Украине.
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