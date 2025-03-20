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Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты
Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты
Все школы Севастополя вернулись к очной форме обучения после карантина, связанного с повышением заболеваемости ОРВИ. Об этом на аппаратном совещании... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T13:31
2025-03-20T13:31
2025-03-20T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Все школы Севастополя вернулись к очной форме обучения после карантина, связанного с повышением заболеваемости ОРВИ. Об этом на аппаратном совещании правительства города доложил заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев.Однако в целом по полуострову заболеваемость гриппом остается высокой. На карантин в Крыму закрыты 14 школ и пять детсадов. На дистанте более 100 классов. Об этом в рамках круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Виктория Гудзь."Спад есть, но вирусы продолжают активно циркулировать. Расслабиться нельзя будет на протяжении еще двух-трех недель", – уточнила Гудзь.Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейкСезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в КрымуДо 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID
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Карантин свернулся: школьники Севастополя вернулись за парты
После карантина по ОРВИ все учебные заведения Севастополя вернулись к очной форме обучения