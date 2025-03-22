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В Евпатории при благоустройстве двора ворота гаража "ушли" в асфальт

В Евпатории при благоустройстве двора ворота гаража "ушли" в асфальт - РИА Новости Крым, 22.03.2025

В Евпатории при благоустройстве двора ворота гаража "ушли" в асфальт

В Евпатории во время благоустройства двора дорожники закатали асфальт выше уровня входа в гараж, который принадлежит местному жителю с инвалидностью. О ситуации РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T16:04

2025-03-22T16:04

2025-03-22T16:41

крым

евпатория

александр юрьев

общество

новости крыма

городская среда

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории во время благоустройства двора дорожники закатали асфальт выше уровня входа в гараж, который принадлежит местному жителю с инвалидностью. О ситуации рассказал глава городской администрации Александр Юрьев.В соцсетях ранее распространилось видео, на котором мужчина с ограниченными физическими возможностями самостоятельно пытается попасть в свой гараж, ворота которого не открываются из-за свежеуложенного асфальта.По данным Юрьева, после ремонта внутридворового проезда по ул. 60 лет Октября, 17 уровень асфальтного покрытия во дворе стал выше, в результате чего евпаториец не смог открыть ворота в свой гараж. Глава администрации отметил, что ситуация уже исправлена. "На следующей неделе ворота будут окрашены, если понадобится, окажем помощь в наведении порядка внутри", - добавил Юрьев.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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крым, евпатория, александр юрьев, общество, новости крыма, городская среда, благоустройство