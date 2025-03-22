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В Евпатории при благоустройстве двора ворота гаража "ушли" в асфальт
В Евпатории при благоустройстве двора ворота гаража "ушли" в асфальт - РИА Новости Крым, 22.03.2025
В Евпатории при благоустройстве двора ворота гаража "ушли" в асфальт
В Евпатории во время благоустройства двора дорожники закатали асфальт выше уровня входа в гараж, который принадлежит местному жителю с инвалидностью. О ситуации РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T16:04
2025-03-22T16:04
2025-03-22T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории во время благоустройства двора дорожники закатали асфальт выше уровня входа в гараж, который принадлежит местному жителю с инвалидностью. О ситуации рассказал глава городской администрации Александр Юрьев.В соцсетях ранее распространилось видео, на котором мужчина с ограниченными физическими возможностями самостоятельно пытается попасть в свой гараж, ворота которого не открываются из-за свежеуложенного асфальта.По данным Юрьева, после ремонта внутридворового проезда по ул. 60 лет Октября, 17 уровень асфальтного покрытия во дворе стал выше, в результате чего евпаториец не смог открыть ворота в свой гараж. Глава администрации отметил, что ситуация уже исправлена. "На следующей неделе ворота будут окрашены, если понадобится, окажем помощь в наведении порядка внутри", - добавил Юрьев.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, евпатория, александр юрьев, общество, новости крыма, городская среда, благоустройство
В Евпатории при благоустройстве двора ворота гаража "ушли" в асфальт
В Евпатории дорожники закатали в асфальт вход в гараж мужчины с инвалидностью
16:04 22.03.2025 (обновлено: 16:41 22.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории во время благоустройства двора дорожники закатали асфальт выше уровня входа в гараж, который принадлежит местному жителю с инвалидностью. О ситуации рассказал глава городской администрации Александр Юрьев.
В соцсетях ранее распространилось видео, на котором мужчина с ограниченными физическими возможностями самостоятельно пытается попасть в свой гараж, ворота которого не открываются из-за свежеуложенного асфальта.
По данным Юрьева, после ремонта внутридворового проезда по ул. 60 лет Октября, 17 уровень асфальтного покрытия во дворе стал выше, в результате чего евпаториец не смог открыть ворота в свой гараж.
"Как выяснилось, до начала ремонтных работ связывались со всеми владельцами гаражей, вопросы решали в процессе, но данный гражданин не пользовался гаражом 4 месяца и когда увидел проблему, то в департамент городского хозяйства и администрацию обращаться не стал. Решил все исправить собственными силами. Бдительные жители города не остались в стороне и сообщили об этом мне", - написал он в Telegram.
Глава администрации отметил, что ситуация уже исправлена.
"На следующей неделе ворота будут окрашены, если понадобится, окажем помощь в наведении порядка внутри", - добавил Юрьев.
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