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ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых
ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых - РИА Новости Крым, 23.03.2025
ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. После взрыва ранения получили трое подростков и двое взрослых. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T18:52
2025-03-23T21:07
горловка
иван приходько
новости
донецкая народная республика (днр)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. После взрыва ранения получили трое подростков и двое взрослых. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Накануне в Горловке 10-летний ребенок был ранен при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку.19 марта украинские боевики обстрелял центр Горловки. в результате атаки пострадали 11 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в КураховоВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвыВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
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горловка, иван приходько, новости, донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых

Пять человек ранены из-за удара ВСУ по многоквартирному дому в Горловке

18:52 23.03.2025 (обновлено: 21:07 23.03.2025)
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоЧетыре человека ранены из-за удара ВСУ по многоквартирному дому в Горловке
Четыре человека ранены из-за удара ВСУ по многоквартирному дому в Горловке
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. После взрыва ранения получили трое подростков и двое взрослых. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки... Спешу всех успокоить. Да, детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжелые. Ранен еще один 16-летний подросток. Есть и двое раненых взрослых", – говорится в сообщениях мэра.

Накануне в Горловке 10-летний ребенок был ранен при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку.
19 марта украинские боевики обстрелял центр Горловки. в результате атаки пострадали 11 мирных жителей.
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ГорловкаИван ПриходькоНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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