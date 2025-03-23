https://crimea.ria.ru/20250323/vsu-udarili-po-zhilomu-domu-v-gorlovke--raneny-dvoe-podrostkov-i-vzroslykh-1145169782.html
ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых
ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых - РИА Новости Крым, 23.03.2025
ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. После взрыва ранения получили трое подростков и двое взрослых. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T18:52
2025-03-23T18:52
2025-03-23T21:07
горловка
иван приходько
новости
донецкая народная республика (днр)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. После взрыва ранения получили трое подростков и двое взрослых. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Накануне в Горловке 10-летний ребенок был ранен при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку.19 марта украинские боевики обстрелял центр Горловки. в результате атаки пострадали 11 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в КураховоВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвыВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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горловка, иван приходько, новости, донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых
Пять человек ранены из-за удара ВСУ по многоквартирному дому в Горловке
18:52 23.03.2025 (обновлено: 21:07 23.03.2025)