https://crimea.ria.ru/20250323/vsu-udarili-po-zhilomu-domu-v-gorlovke--raneny-dvoe-podrostkov-i-vzroslykh-1145169782.html

ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых

ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых - РИА Новости Крым, 23.03.2025

ВСУ ударили по центру Горловки – ранены трое подростков и двое взрослых

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. После взрыва ранения получили трое подростков и двое взрослых. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T18:52

2025-03-23T18:52

2025-03-23T21:07

горловка

иван приходько

новости

донецкая народная республика (днр)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. После взрыва ранения получили трое подростков и двое взрослых. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.Накануне в Горловке 10-летний ребенок был ранен при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку.19 марта украинские боевики обстрелял центр Горловки. в результате атаки пострадали 11 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в КураховоВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвыВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, иван приходько, новости, донецкая народная республика (днр), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)