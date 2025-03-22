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Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Горловке

Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Горловке - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Горловке

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. В результате взрыва ранен 10-летний ребенок. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T19:59

2025-03-22T19:59

2025-03-22T19:47

горловка

иван приходько

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. В результате взрыва ранен 10-летний ребенок. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По его данным, БПЛА атаковал дом в жилом массиве "Строитель" в Никитовском районе вечером в субботу.19 марта украинские боевики обстрелял центр Горловки. в результате атаки пострадали 11 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в КураховоВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвыВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, иван приходько, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости