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Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Горловке
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Горловке - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Горловке
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. В результате взрыва ранен 10-летний ребенок. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T19:59
2025-03-22T19:59
2025-03-22T19:47
горловка
иван приходько
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. В результате взрыва ранен 10-летний ребенок. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По его данным, БПЛА атаковал дом в жилом массиве "Строитель" в Никитовском районе вечером в субботу.19 марта украинские боевики обстрелял центр Горловки. в результате атаки пострадали 11 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в КураховоВСУ ударили по Донбассу из артиллерии – есть жертвыВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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горловка, иван приходько, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Горловке
В Горловке 10-летний ребенок ранен при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку