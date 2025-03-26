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Какие больницы Крыма получат новое оборудование
Какие больницы Крыма получат новое оборудование - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Какие больницы Крыма получат новое оборудование
300 миллионов рублей, которые выделят больницам Крыма, направят на закупку техники в 13 медучреждениях и ремонт диагностических аппаратов в пяти медорганизациях РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T12:12
2025-03-26T12:12
2025-03-26T12:12
алексей натаров
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. 300 миллионов рублей, которые выделят больницам Крыма, направят на закупку техники в 13 медучреждениях и ремонт диагностических аппаратов в пяти медорганизациях региона. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров."В рамках первого этапа в ближайшее время планируется выделение порядка 300 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт неисправного "тяжелого" диагностического оборудования в пяти медицинских организациях, а также закупку оборудования и техники в 13 лечебных учреждений", - написал он в своем Telegram-канале.Выделение дополнительного финансирования для модернизации медучреждений будет происходить с учетом приоритетности, уточнил он. Соответствующее решение было принято по итогам встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и главврачами региона.Кроме того, в Крымском кожно-венерологическом диспансере появится оборудование для фототерапии, в Республиканском центре паллиативной медпомощи – портативный аппарат УЗИ. В Керченский роддом приобретут оборудование для аудиоскрининга и систему мониторинга состояния новорожденных, в Центр профилактики и борьбы со СПИДом - ДНК-амплификатор и другое диагностическое оборудование, перечислил профильный министр.В планах поставить новый грузовой лифт в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн."Также будут дооснащены оборудованием медорганизации, которые проводят диспансеризацию и профосмотр – в детскую поликлинику Красногвардейской ЦРБ будет закуплен аппарат УЗИ, в Симферопольскую поликлинику №3 – передвижной флюорограф, в Советскую районную больницу – стационарный флюорограф", - уточнил он.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. Он отметил, что на совещании с главврачами был определен список потребностей для каждого лечебного учреждения.В феврале Аксенов сообщал, что Нижнегорская, Старокрымская, Советская райбольницы получат новое хирургическое и стоматологическое оборудование, а также стационарный и передвижной флюорографы, маммограф и холтеровский монитор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитацииВ больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют староеКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"
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РИА Новости Крым
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алексей натаров, минздрав крыма, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Какие больницы Крыма получат новое оборудование
В Крыму для 13 больниц закупят новое оборудование и технику
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. 300 миллионов рублей, которые выделят больницам Крыма, направят на закупку техники в 13 медучреждениях и ремонт диагностических аппаратов в пяти медорганизациях региона. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
"В рамках первого этапа в ближайшее время планируется выделение порядка 300 миллионов рублей
. Средства будут направлены на ремонт неисправного "тяжелого" диагностического оборудования в пяти медицинских организациях, а также закупку оборудования и техники в 13 лечебных учреждений", - написал он в своем Telegram-канале.
Выделение дополнительного финансирования для модернизации медучреждений будет происходить с учетом приоритетности, уточнил он. Соответствующее решение было принято по итогам встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и главврачами региона.
В частности, в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В.М. Ефетова появится КТ-планировщик и аппарат для брахитерапии, в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко купят аппарат для внутрисосудистых УЗИ и лазер высокой интенсивности, в отделение нейрохирургии Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 – рентгенохирургическую систему типа С-дуга, в Крымское бюро судебно-медицинской экспертизы – хроматограф.
Кроме того, в Крымском кожно-венерологическом диспансере появится оборудование для фототерапии, в Республиканском центре паллиативной медпомощи – портативный аппарат УЗИ. В Керченский роддом приобретут оборудование для аудиоскрининга и систему мониторинга состояния новорожденных, в Центр профилактики и борьбы со СПИДом - ДНК-амплификатор и другое диагностическое оборудование, перечислил профильный министр.
В планах поставить новый грузовой лифт в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн.
"Также будут дооснащены оборудованием медорганизации, которые проводят диспансеризацию и профосмотр – в детскую поликлинику Красногвардейской ЦРБ будет закуплен аппарат УЗИ, в Симферопольскую поликлинику №3 – передвижной флюорограф, в Советскую районную больницу – стационарный флюорограф", - уточнил он.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил
, что крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. Он отметил, что на совещании с главврачами был определен список потребностей
для каждого лечебного учреждения.
В феврале Аксенов сообщал, что Нижнегорская, Старокрымская, Советская райбольницы получат новое
хирургическое и стоматологическое оборудование, а также стационарный и передвижной флюорографы, маммограф и холтеровский монитор.
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