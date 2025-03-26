https://crimea.ria.ru/20250326/kakie-bolnitsy-kryma-poluchat-novoe-oborudovanie-1145236444.html

Какие больницы Крыма получат новое оборудование

Какие больницы Крыма получат новое оборудование - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Какие больницы Крыма получат новое оборудование

300 миллионов рублей, которые выделят больницам Крыма, направят на закупку техники в 13 медучреждениях и ремонт диагностических аппаратов в пяти медорганизациях РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T12:12

2025-03-26T12:12

2025-03-26T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. 300 миллионов рублей, которые выделят больницам Крыма, направят на закупку техники в 13 медучреждениях и ремонт диагностических аппаратов в пяти медорганизациях региона. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров."В рамках первого этапа в ближайшее время планируется выделение порядка 300 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт неисправного "тяжелого" диагностического оборудования в пяти медицинских организациях, а также закупку оборудования и техники в 13 лечебных учреждений", - написал он в своем Telegram-канале.Выделение дополнительного финансирования для модернизации медучреждений будет происходить с учетом приоритетности, уточнил он. Соответствующее решение было принято по итогам встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и главврачами региона.Кроме того, в Крымском кожно-венерологическом диспансере появится оборудование для фототерапии, в Республиканском центре паллиативной медпомощи – портативный аппарат УЗИ. В Керченский роддом приобретут оборудование для аудиоскрининга и систему мониторинга состояния новорожденных, в Центр профилактики и борьбы со СПИДом - ДНК-амплификатор и другое диагностическое оборудование, перечислил профильный министр.В планах поставить новый грузовой лифт в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн."Также будут дооснащены оборудованием медорганизации, которые проводят диспансеризацию и профосмотр – в детскую поликлинику Красногвардейской ЦРБ будет закуплен аппарат УЗИ, в Симферопольскую поликлинику №3 – передвижной флюорограф, в Советскую районную больницу – стационарный флюорограф", - уточнил он.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. Он отметил, что на совещании с главврачами был определен список потребностей для каждого лечебного учреждения.В феврале Аксенов сообщал, что Нижнегорская, Старокрымская, Советская райбольницы получат новое хирургическое и стоматологическое оборудование, а также стационарный и передвижной флюорографы, маммограф и холтеровский монитор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитацииВ больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют староеКрым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект "Семья"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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