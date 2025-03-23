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Защищать себя и уважать страну: курсы от разведчиков для детей в Крыму - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Защищать себя и уважать страну: курсы от разведчиков для детей в Крыму
Защищать себя и уважать страну: курсы от разведчиков для детей в Крыму - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Защищать себя и уважать страну: курсы от разведчиков для детей в Крыму
Спортивный и прикладной рукопашный бой, тактическая самооборона – это по будням, а по выходным и на сборах – водолазная, высотная и тактико-специальная... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-23T16:43
2025-03-24T07:36
эксклюзивы риа новости крым
крым
общество
безопасность
симферополь
самооборона
патриотическое воспитание
дети
военно-патриотический клуб "грифон"
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Спортивный и прикладной рукопашный бой, тактическая самооборона – это по будням, а по выходным и на сборах – водолазная, высотная и тактико-специальная подготовка, работа с длинноствольным и короткоствольным оружием, тактическая медицина. Тренировки в горах или на полигоне длятся по шесть-восемь часов. Так занимаются с детьми в военно-патриотическом клубе "Грифон", организованном в Симферополе ветеранами военной разведки. Такие занятия, как и начальная военная подготовка, формируют у школьников основы безопасного поведения в мирное и военное время, воспитывают патриотизм и уважение к военной службе.Обучение основано на профессиональной подготовке спецназа Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ ГШ), советского Комитета госбезопасности, боевой системе НКВД и СМЕРШ. Тренируются школьники под пристальным вниманием мастеров спорта, отставных и действующих военных.Ближе к семи часам вечера в зале борьбы Центра Единоборств "Крым-СПОРТ" начинают собираться юные "грифоны" – девчонки и мальчишки от семи до семнадцати лет. Спрашиваю у инструктора с позывным "Голос": "Неужели все будет заниматься вместе?" И он отвечает: "да"."У нас коллективная работа. Старшие отвечают за младших, младшие отвечают за старших. Мы специально делаем смешанные группы, потому что это помогает детям понять: старшие воспитают подрастающее поколение. И от того, как они его воспитают, будет зависеть их жизнь в зрелом возрасте и в старости. Младшие, в свою очередь, должны понимать, что надо помогать старшим, слушаться и поддерживать их. От этого зависит их будущее, то, в каком мире они будут жить. Мы не просто спортивная секция или "качалка". У нас в клубе – взаимоответственность, здесь никто не стоит в сторонке, никто отдельно, сам для себя, не занимается", – объясняет "Голос".Он преподает тактико-специальную подготовку, прикладной и спортивный рукопашный бой, еще он замполит и инструктор по беспилотным летательным аппаратам. Когда-то пришел в клуб вслед за командиром своей разведгруппы, руководителем военно-патриотическим клубом "Грифон", инструктором с позывным "Барс"."Грифон" был создан в 2018 году под эгидой южного регионального отделения Союза ветеранов военной разведки России. Мы сейчас работаем по закрытым ранее методикам подготовки еще НКВД СМЕРШ, спецназа КГБ СССР и спецназа ГРУ. Нам дали это эксклюзивное право. Но мы эту технику адаптировали в гражданскую версию, потому что в чистом виде ее преподавать нельзя. У нас есть детская и подростковая самозащита, а также женская самооборона", – объясняет "Барс".Когда-то он работал в ГРУ. За плечами военное прошлое. Когда ушел в отставку и думал, чем заняться, вспомнил, что еще мальчишкой ему нравилось посещать военно-патриотический клуб, организованный ребятами, вернувшимися из Афганистана. Так появился "Грифон".Также ребят учат алгоритмам поведения в случае возникновения локального очага вооруженного конфликта, угрозы захвата в заложники, стихийных бедствий.На летних каникулах "грифоны" сменят легководолазную подготовку в бассейне на ныряния в морские глубины. У клуба подписано соглашение с Федерацией подводных видов спорта России и Всемирной конфедерацией подводной деятельности (CMAS), создателем и первым президентом которой был сам Жак-Ив Кусто. Так что ребята получают официальный международный сертификат CMAS, который котируется во всех странах мира."Дай Бог, конечно, чтобы те знания, которые мы даем детям, никогда им не пригодились. Но если вдруг что, ребенок будет знать элементарный набор выживальческих факторов, сможет адекватно себя повести", – говорит инструктор. И уточняет: "мы не сделаем из них Рембо, но навыки к самосохранению у них увеличиваются в десятки раз".Постоянно посещают занятия около 60 человек. Работают с ними девять инструкторов. Большинство из них универсалы: и "рукопашку" знают, и тактико-специальной подготовкой владеют, и первую медпомощь окажут. Сегодня занятия с детьми проводят "Барс", "Голос", "Кок", "Разум" и "Фанат".Инструктор "Разум" отвечает за боевое самбо и дзюдо, и он убежден, что отечественные школы этих единоборств, в которых есть элементы борьбы и ударной техники бокса, не хуже, чем японские и китайские стили. "Кок" – старший тренер рукопашного боя, бокса и каратэ. "Барс" учит ребят спортивному и прикладному рукопашному бою, тактико-специальной подготовке, обращению с огнестрельным оружием, азам ножевого боя и выживанию в экстремальных условиях. Этому же учит детей и инструктор "Фанат", он действующий военнослужащий, регулярно бывает "за лентой"."Очень хочется научить не только своих, но и чужих детей тому, что умею сам, передать им опыт, те знания и умения, которыми владею", – говорит он, отвечая на вопрос, почему стал инструктором в детском военно-патриотическом клубе.По его мнению, в таких клубах дети не тратят свое ценное время на гаджеты и компьютеры, а занимаются своим развитием – физическим, духовным, нравственным, что делает из них гармоничных личностей."Фанат" вспоминает, что занятия в их клубе когда-то посещала девочка, очень скромная и стеснительная, затравленная одноклассниками. Но уже через полгода занятий в клубе ее было не узнать – она стала уверенной в себе, крепкой физически и устойчивой морально.Большинство юных "грифонов" уйдут в гражданские специальности. Но те навыки, знания, которые они здесь получают, на всю жизнь с ними останутся, уверены инструкторы. Пока разновозрастные дети кладут друг друга на лопатки, учатся выстраивать защиту и в боевом задоре признаются, что им здесь нравится все, их ожидают родители. Мама Яши, например, сидит здесь же, на лавочке в сторонке. "Пришли сюда, потому что хочу, чтобы сын стал более организованным, умел постоять за себя. Физическая подготовка очень важна, – рассказывает она. – Кроме того, мы посещаем и кадетский класс юных разведчиков. Это настолько интересно, что из других классов к нам уже четыре человека перевелись".Первый и пока единственный в России такой класс появился в среднеобразовательной школе-гимназии № 10, учеником которой является Яша. Он создан под эгидой ВПК "Грифон" и Южного регионального отделения "Союза ветеранов военной разведки".С 8:30 до 14:00 кадеты учатся по стандартной общеобразовательной программе. Затем – полчаса на обед и дальше отдельная специально-тактическая подготовка, а еще бальные танцы и вокал – все для возрождения культуры и традиций русского офицерства. 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крым, общество, безопасность, симферополь, самооборона, патриотическое воспитание, дети, военно-патриотический клуб "грифон" , видео
Защищать себя и уважать страну: курсы от разведчиков для детей в Крыму

В Симферополе разведчики организовали военно-патриотический клуб "Грифон" для детей

16:43 23.03.2025 (обновлено: 07:36 24.03.2025)
 
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Спортивный и прикладной рукопашный бой, тактическая самооборона – это по будням, а по выходным и на сборах – водолазная, высотная и тактико-специальная подготовка, работа с длинноствольным и короткоствольным оружием, тактическая медицина. Тренировки в горах или на полигоне длятся по шесть-восемь часов. Так занимаются с детьми в военно-патриотическом клубе "Грифон", организованном в Симферополе ветеранами военной разведки.
Такие занятия, как и начальная военная подготовка, формируют у школьников основы безопасного поведения в мирное и военное время, воспитывают патриотизм и уважение к военной службе.
Обучение основано на профессиональной подготовке спецназа Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ ГШ), советского Комитета госбезопасности, боевой системе НКВД и СМЕРШ. Тренируются школьники под пристальным вниманием мастеров спорта, отставных и действующих военных.
Ближе к семи часам вечера в зале борьбы Центра Единоборств "Крым-СПОРТ" начинают собираться юные "грифоны" – девчонки и мальчишки от семи до семнадцати лет. Спрашиваю у инструктора с позывным "Голос": "Неужели все будет заниматься вместе?" И он отвечает: "да".
"У нас коллективная работа. Старшие отвечают за младших, младшие отвечают за старших. Мы специально делаем смешанные группы, потому что это помогает детям понять: старшие воспитают подрастающее поколение. И от того, как они его воспитают, будет зависеть их жизнь в зрелом возрасте и в старости. Младшие, в свою очередь, должны понимать, что надо помогать старшим, слушаться и поддерживать их. От этого зависит их будущее, то, в каком мире они будут жить. Мы не просто спортивная секция или "качалка". У нас в клубе – взаимоответственность, здесь никто не стоит в сторонке, никто отдельно, сам для себя, не занимается", – объясняет "Голос".
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Он преподает тактико-специальную подготовку, прикладной и спортивный рукопашный бой, еще он замполит и инструктор по беспилотным летательным аппаратам. Когда-то пришел в клуб вслед за командиром своей разведгруппы, руководителем военно-патриотическим клубом "Грифон", инструктором с позывным "Барс".
"Грифон" был создан в 2018 году под эгидой южного регионального отделения Союза ветеранов военной разведки России. Мы сейчас работаем по закрытым ранее методикам подготовки еще НКВД СМЕРШ, спецназа КГБ СССР и спецназа ГРУ. Нам дали это эксклюзивное право. Но мы эту технику адаптировали в гражданскую версию, потому что в чистом виде ее преподавать нельзя. У нас есть детская и подростковая самозащита, а также женская самооборона", – объясняет "Барс".
Когда-то он работал в ГРУ. За плечами военное прошлое. Когда ушел в отставку и думал, чем заняться, вспомнил, что еще мальчишкой ему нравилось посещать военно-патриотический клуб, организованный ребятами, вернувшимися из Афганистана. Так появился "Грифон".
"Открывались мы еще до СВО, это сейчас появилась мода на военно-спортивные клубы, которых появляется все больше. А тогда меня все спрашивали: зачем вам это? Отвечаю: мы не учим детей воевать, мы учим их выживать в самых разных ситуациях, будь то угроза теракта, нападение городских хулиганов или поход в горы. Мы учим их защищать себя и своих близких", – говорит он.
Также ребят учат алгоритмам поведения в случае возникновения локального очага вооруженного конфликта, угрозы захвата в заложники, стихийных бедствий.
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На летних каникулах "грифоны" сменят легководолазную подготовку в бассейне на ныряния в морские глубины. У клуба подписано соглашение с Федерацией подводных видов спорта России и Всемирной конфедерацией подводной деятельности (CMAS), создателем и первым президентом которой был сам Жак-Ив Кусто. Так что ребята получают официальный международный сертификат CMAS, который котируется во всех странах мира.
"Дай Бог, конечно, чтобы те знания, которые мы даем детям, никогда им не пригодились. Но если вдруг что, ребенок будет знать элементарный набор выживальческих факторов, сможет адекватно себя повести", – говорит инструктор. И уточняет: "мы не сделаем из них Рембо, но навыки к самосохранению у них увеличиваются в десятки раз".
Постоянно посещают занятия около 60 человек. Работают с ними девять инструкторов. Большинство из них универсалы: и "рукопашку" знают, и тактико-специальной подготовкой владеют, и первую медпомощь окажут. Сегодня занятия с детьми проводят "Барс", "Голос", "Кок", "Разум" и "Фанат".
© РИА Новости КрымВ Симферополе разведчики организовали военно-патриотический клуб "Грифон" для детей
В Симферополе разведчики организовали военно-патриотический клуб Грифон для детей - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости Крым
В Симферополе разведчики организовали военно-патриотический клуб "Грифон" для детей
Инструктор "Разум" отвечает за боевое самбо и дзюдо, и он убежден, что отечественные школы этих единоборств, в которых есть элементы борьбы и ударной техники бокса, не хуже, чем японские и китайские стили. "Кок" старший тренер рукопашного боя, бокса и каратэ. "Барс" учит ребят спортивному и прикладному рукопашному бою, тактико-специальной подготовке, обращению с огнестрельным оружием, азам ножевого боя и выживанию в экстремальных условиях. Этому же учит детей и инструктор "Фанат", он действующий военнослужащий, регулярно бывает "за лентой".
"Очень хочется научить не только своих, но и чужих детей тому, что умею сам, передать им опыт, те знания и умения, которыми владею", – говорит он, отвечая на вопрос, почему стал инструктором в детском военно-патриотическом клубе.
По его мнению, в таких клубах дети не тратят свое ценное время на гаджеты и компьютеры, а занимаются своим развитием – физическим, духовным, нравственным, что делает из них гармоничных личностей.
"Можно очень быстро научить человека стрелять. И научить бить его можно очень быстро, но важно развивать психологию, его образ мышления, важно научить ребенка хотя бы частично справляться со стрессами, например, на соревнованиях или экзаменах", – говорит инструктор. И добавляет: "А что касается начальных навыков медицины, так они нужны каждому".
"Фанат" вспоминает, что занятия в их клубе когда-то посещала девочка, очень скромная и стеснительная, затравленная одноклассниками. Но уже через полгода занятий в клубе ее было не узнать – она стала уверенной в себе, крепкой физически и устойчивой морально.
Большинство юных "грифонов" уйдут в гражданские специальности. Но те навыки, знания, которые они здесь получают, на всю жизнь с ними останутся, уверены инструкторы.
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Пока разновозрастные дети кладут друг друга на лопатки, учатся выстраивать защиту и в боевом задоре признаются, что им здесь нравится все, их ожидают родители. Мама Яши, например, сидит здесь же, на лавочке в сторонке.
"Пришли сюда, потому что хочу, чтобы сын стал более организованным, умел постоять за себя. Физическая подготовка очень важна, – рассказывает она. – Кроме того, мы посещаем и кадетский класс юных разведчиков. Это настолько интересно, что из других классов к нам уже четыре человека перевелись".
Первый и пока единственный в России такой класс появился в среднеобразовательной школе-гимназии № 10, учеником которой является Яша. Он создан под эгидой ВПК "Грифон" и Южного регионального отделения "Союза ветеранов военной разведки".
С 8:30 до 14:00 кадеты учатся по стандартной общеобразовательной программе. Затем – полчаса на обед и дальше отдельная специально-тактическая подготовка, а еще бальные танцы и вокал – все для возрождения культуры и традиций русского офицерства.
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