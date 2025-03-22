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Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете
Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете
В Таиланде на острове Пхукет на трассе перевернулся туристический автобус с 35 россиянами, пострадали четыре человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T16:51
2025-03-22T16:51
пхукет
происшествия
дтп
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Таиланде на острове Пхукет на трассе перевернулся туристический автобус с 35 россиянами, пострадали четыре человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в городе Пхукет Егора Иванова.По его словам ,авария произошла на повороте шоссе в районе между пляжами Камала и Патонг.Информационный центр администрации провинции Пхукет опубликовал видео момента происшествия с камер видеорегистратора попутных машин. На кадрах видно, как автобус на большой скорости входит в поворот, а потом, когда машина с видеорегистратором поворачивает вслед за ним, автобус лежит на левом борте. Причины случившегося на данный момент устанавливаются.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус упал в пропасть в Боливии – погибли и ранены десятки людейАвтобус с туристами рухнул с горной трассы на Пхукете – ранены россиянеРоссийские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке
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пхукет, происшествия, дтп, общество, туризм, новости
Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

На Пхукете перевернулся туристический автобус с россиянами

16:51 22.03.2025
 
© AFP 2018 / Ye Aung ThuСкорая в Таиланде
Скорая в Таиланде
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Таиланде на острове Пхукет на трассе перевернулся туристический автобус с 35 россиянами, пострадали четыре человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в городе Пхукет Егора Иванова.
По его словам ,авария произошла на повороте шоссе в районе между пляжами Камала и Патонг.

"В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы", - сказал он.

Информационный центр администрации провинции Пхукет опубликовал видео момента происшествия с камер видеорегистратора попутных машин. На кадрах видно, как автобус на большой скорости входит в поворот, а потом, когда машина с видеорегистратором поворачивает вслед за ним, автобус лежит на левом борте.
Причины случившегося на данный момент устанавливаются.
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