https://crimea.ria.ru/20250324/pozhar-na-neftebaze-na-kubani-posle-ataki-vsu-lokalizovali-spustya-5-dney-1145188687.html

Пожар на нефтебазе на Кубани после атаки ВСУ локализовали спустя 5 дней

Пожар на нефтебазе на Кубани после атаки ВСУ локализовали спустя 5 дней - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Пожар на нефтебазе на Кубани после атаки ВСУ локализовали спустя 5 дней

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края локализовали пожар на площади 1250 квадратных метров, сообщает в понедельник оперативный штаб Кубани. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T15:22

2025-03-24T15:22

2025-03-24T15:22

пожар

краснодарский край

новости

происшествия

нефтебаза

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края локализовали пожар на площади 1250 квадратных метров, сообщает в понедельник оперативный штаб Кубани.Уточняется, что в ночь на 24 марта резервуар из-за долгого воздействия высоких температур "сложился". При этом площадь пожара не увеличилась, не вышла за пределы обваловки. Остальные резервуары продолжают охлаждать. Расчеты сделали специальные пенные подушки для их защиты.В тушении участвуют 467 человек и 185 единиц техники, а также 4 пожарных поезда. Администрация района обеспечивает питанием и питьевой водой всех участников тушения пожара. Остается закрытым движение автотранспорта на участке трассы Краснодар – Кропоткин – Ставрополь, организован объезд через станицы Кавказскую и Темижбекскую.Пожар на нефтебазе начался утром 19 марта после атаки беспилотников ВСУ. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.В ночь на 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Киевский режим в нарушение договоренности об остановке ударов по энергообъектам в ночь на понедельник также атаковал беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанцияМосква может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ - МИДВ Кремле ответили на обвинения Киева в подрыве станции в Судже

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, краснодарский край, новости, происшествия, нефтебаза