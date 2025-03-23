https://crimea.ria.ru/20250323/massirovannyy-udar-po-zaporozhskoy-oblasti--povrezhdena-elektropodstantsiya-1145164787.html

Массированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанция

Массированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанция - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Массированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанция

В воскресенье ВСУ нанесли массированный артудар по Запорожской области, в Пологовском районе повреждена электроподстанция. Об этом сообщает заместитель... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T15:31

2025-03-23T15:31

2025-03-23T15:31

запорожская область

новости

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электроподстанция

электроэнергия

электричество

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье ВСУ нанесли массированный артудар по Запорожской области, в Пологовском районе повреждена электроподстанция. Об этом сообщает заместитель губернатор области Антон Тицкий.Жертв среди мирного населения нет. Информация по другим населенным пунктам уточняется. Водоснабжение работает в штатном режиме.Ранее президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:АЭС Украины могут перейти США на новых условияхКиев представит США список объектов для защиты от атак – ЗеленскийПодрыв ВСУ станции "Суджа" - в Минобороны сделали заявление

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости, происшествия, электроподстанция, электроэнергия, электричество, обстрелы всу