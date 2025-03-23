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Массированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанция - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Массированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанция
Массированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанция - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Массированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанция
В воскресенье ВСУ нанесли массированный артудар по Запорожской области, в Пологовском районе повреждена электроподстанция. Об этом сообщает заместитель... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T15:31
2025-03-23T15:31
запорожская область
новости
происшествия
электроподстанция
электроэнергия
электричество
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье ВСУ нанесли массированный артудар по Запорожской области, в Пологовском районе повреждена электроподстанция. Об этом сообщает заместитель губернатор области Антон Тицкий.Жертв среди мирного населения нет. Информация по другим населенным пунктам уточняется. Водоснабжение работает в штатном режиме.Ранее президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:АЭС Украины могут перейти США на новых условияхКиев представит США список объектов для защиты от атак – ЗеленскийПодрыв ВСУ станции "Суджа" - в Минобороны сделали заявление
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запорожская область, новости, происшествия, электроподстанция, электроэнергия, электричество, обстрелы всу
Массированный удар по Запорожской области – повреждена электроподстанция

При массированном артобстреле повреждена электроподстанция в Запорожской области

15:31 23.03.2025
 
© Заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политикеПри массированном артобстреле повреждена электроподстанция в Запорожской области
При массированном артобстреле повреждена электроподстанция в Запорожской области
© Заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье ВСУ нанесли массированный артудар по Запорожской области, в Пологовском районе повреждена электроподстанция. Об этом сообщает заместитель губернатор области Антон Тицкий.

"Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела и возобновления подачи электричества", – сказано в сообщении.

Жертв среди мирного населения нет. Информация по другим населенным пунктам уточняется. Водоснабжение работает в штатном режиме.
Ранее президент России Владимир Путин дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.
Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.
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