https://crimea.ria.ru/20250324/rossiyskie-voennye-sorvali-popytku-vsu-prorvatsya-v-belgorodskuyu-oblast-1145192527.html

Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Российская группировка войск "Север" сорвала попытку прорыва ВСУ в белгородское приграничье, сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T16:52

2025-03-24T16:52

2025-03-24T16:52

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" сорвала попытку прорыва ВСУ в белгородское приграничье, сообщает в понедельник Минобороны РФ.Все выявленные цели уничтожили расчеты FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки "Север", уточнили в российском оборонном ведомстве.18 марта боевики украинской армии также предприняли безуспешную попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. 19 марта на Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям трех бригад и двух полков ВСУ..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селеОдин боец отряда "Орлан" убит и еще четверо ранены в Белгородской областиДрон ВСУ убил мирного жителя в Белгородской области

белгородская область

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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