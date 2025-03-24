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Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
Российская группировка войск "Север" сорвала попытку прорыва ВСУ в белгородское приграничье, сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T16:52
2025-03-24T16:52
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
белгородская область
новости
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" сорвала попытку прорыва ВСУ в белгородское приграничье, сообщает в понедельник Минобороны РФ.Все выявленные цели уничтожили расчеты FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки "Север", уточнили в российском оборонном ведомстве.18 марта боевики украинской армии также предприняли безуспешную попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. 19 марта на Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям трех бригад и двух полков ВСУ..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селеОдин боец отряда "Орлан" убит и еще четверо ранены в Белгородской областиДрон ВСУ убил мирного жителя в Белгородской области
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, белгородская область, новости, россия, украина, потери всу , видео
Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область сорвали бойцы группировки "Север"

16:52 24.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" сорвала попытку прорыва ВСУ в белгородское приграничье, сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию", – заявили в ведомстве.

Все выявленные цели уничтожили расчеты FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки "Север", уточнили в российском оборонном ведомстве.
18 марта боевики украинской армии также предприняли безуспешную попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. 19 марта на Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ нанесено поражение формированиям трех бригад и двух полков ВСУ..
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