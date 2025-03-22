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ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селе - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селе
ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селе - РИА Новости Крым, 22.03.2025
ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селе
Мирный житель Белгородской области самостоятельно проник в село Репяховка ,куда временно ограничен въезд в целях безопасности, и попал под обстрел. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T18:12
2025-03-22T18:12
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
общество
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Мирный житель Белгородской области самостоятельно проник в село Репяховка ,куда временно ограничен въезд в целях безопасности, и попал под обстрел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую центральную районную больницу". - написал глава области в Telegram.Гладков призвал жителей не пытаться проникнуть в закрытые в целях безопасности населенные пункты Краснояружского района. "Возвращаться в дома пока очень опасно. Если вам нужно покормить домашних животных, это сделают бойцы "Барса". Оставить заявку можно в моих социальных сетях, в соцсетях главы района или по телефону 122", - акцентировал губернатор.
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, общество, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селе

В Белгородской области мужчина проник в закрытое для жителей село и попал под обстрел

18:12 22.03.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ Белгородской области
Последствия обстрелов ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Мирный житель Белгородской области самостоятельно проник в село Репяховка ,куда временно ограничен въезд в целях безопасности, и попал под обстрел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую центральную районную больницу". - написал глава области в Telegram.
Гладков призвал жителей не пытаться проникнуть в закрытые в целях безопасности населенные пункты Краснояружского района.
"Возвращаться в дома пока очень опасно. Если вам нужно покормить домашних животных, это сделают бойцы "Барса". Оставить заявку можно в моих социальных сетях, в соцсетях главы района или по телефону 122", - акцентировал губернатор.
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбществоВячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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