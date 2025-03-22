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ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селе

ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селе - РИА Новости Крым, 22.03.2025

ЧП в Белгородской области: мужчина попал под обстрел в закрытом селе

Мирный житель Белгородской области самостоятельно проник в село Репяховка ,куда временно ограничен въезд в целях безопасности, и попал под обстрел. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T18:12

2025-03-22T18:12

2025-03-22T18:12

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

общество

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Мирный житель Белгородской области самостоятельно проник в село Репяховка ,куда временно ограничен въезд в целях безопасности, и попал под обстрел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую центральную районную больницу". - написал глава области в Telegram.Гладков призвал жителей не пытаться проникнуть в закрытые в целях безопасности населенные пункты Краснояружского района. "Возвращаться в дома пока очень опасно. Если вам нужно покормить домашних животных, это сделают бойцы "Барса". Оставить заявку можно в моих социальных сетях, в соцсетях главы района или по телефону 122", - акцентировал губернатор.

белгородская область

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2025

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