https://crimea.ria.ru/20250324/orvi-v-krymu-i-sevastopole--skolko-shkol-na-karantine-1145190543.html
ОРВИ в Крыму и Севастополе – сколько школ на карантине
ОРВИ в Крыму и Севастополе – сколько школ на карантине - РИА Новости Крым, 24.03.2025
ОРВИ в Крыму и Севастополе – сколько школ на карантине
В Крыму и Севастополе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ, при этом две школы, семь детских садов и отдельные группы и классы были отправлены на карантин... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T21:31
2025-03-24T21:31
2025-03-24T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ, при этом две школы, семь детских садов и отдельные группы и классы были отправлены на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю."На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечалось значительное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на 29%, зарегистрировано 13180 заболевших", – сказано в сообщении.По данным ведомства, около половины заболевших в Крыму – дети. В Севастополе из 3005 заболевших – 43% детей. Большая часть случаев – не гриппозной этиологии. При этом циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и типа В все же отмечается, хотя и снизилась на 40%.Жителям рекомендуют соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками. При первых признаках респираторной инфекции необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью.Неделей ранее в Крыму и Севастополе ученики 20 школ были отправлены на карантин из-за сезонных инфекций, при этом в целом в регионах уже тогда отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человекСезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в КрымуМаски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк
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новости крыма, новости севастополя, орви, грипп, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
ОРВИ в Крыму и Севастополе – сколько школ на карантине
В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и семь детсадов– Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ, при этом две школы, семь детских садов и отдельные группы и классы были отправлены на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечалось значительное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на 29%, зарегистрировано 13180 заболевших", – сказано в сообщении.
По данным ведомства, около половины заболевших в Крыму – дети. В Севастополе из 3005 заболевших – 43% детей. Большая часть случаев – не гриппозной этиологии. При этом циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и типа В все же отмечается, хотя и снизилась на 40%.
"В Республике Крым в 31 школе на карантин были закрыты 58 классов, в 19 дошкольных образовательных учреждениях закрывалось 26 групп. Полностью на карантине находились 1 школа и 7 дошкольных образовательных учреждений. В Севастополе на карантине находился 1 класс и 2 группы дошкольных образовательных учреждений", – проинформировали в Роспотребнадзоре.
Жителям рекомендуют соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками. При первых признаках респираторной инфекции необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью.
Неделей ранее в Крыму и Севастополе ученики 20 школ были отправлены на карантин
из-за сезонных инфекций, при этом в целом в регионах уже тогда отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ.
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