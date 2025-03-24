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ОРВИ в Крыму и Севастополе – сколько школ на карантине

ОРВИ в Крыму и Севастополе – сколько школ на карантине - РИА Новости Крым, 24.03.2025

ОРВИ в Крыму и Севастополе – сколько школ на карантине

В Крыму и Севастополе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ, при этом две школы, семь детских садов и отдельные группы и классы были отправлены на карантин... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T21:31

2025-03-24T21:31

2025-03-24T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ, при этом две школы, семь детских садов и отдельные группы и классы были отправлены на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю."На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечалось значительное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на 29%, зарегистрировано 13180 заболевших", – сказано в сообщении.По данным ведомства, около половины заболевших в Крыму – дети. В Севастополе из 3005 заболевших – 43% детей. Большая часть случаев – не гриппозной этиологии. При этом циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и типа В все же отмечается, хотя и снизилась на 40%.Жителям рекомендуют соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками. При первых признаках респираторной инфекции необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью.Неделей ранее в Крыму и Севастополе ученики 20 школ были отправлены на карантин из-за сезонных инфекций, при этом в целом в регионах уже тогда отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человекСезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в КрымуМаски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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