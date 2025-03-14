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Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк
Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк
В школах Краснодарского края распространяется новый фейк о якобы введении масочного режима и обязательной вакцинации против коронавируса. Такую информацию... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T16:31
2025-03-14T16:31
фейк
краснодарский край
новости
кубань
происшествия
коронавирус
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В школах Краснодарского края распространяется новый фейк о якобы введении масочного режима и обязательной вакцинации против коронавируса. Такую информацию опровергает оперштаб региона.По данным властей региона, сейчас эпидемиологическая ситуация в крае стабильная, обязательной вакцинации от COVID-19, введения строгого масочного режима нет и не планируется. На карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыты только две школы. Учреждениям образования рекомендовано усилить профилактические меры.На этой неделе украинская пропаганда распространила в социальных сетях и мессенджерах фейковую информацию о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий, что также не соответствует действительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты рассылают фейковые сообщения от имени главы МЧС КрымаМассовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейкВ Крыму предупредили об очередном фейке в Telegram
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фейк, краснодарский край, новости, кубань, происшествия, коронавирус, здравоохранение в россии
Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк

В школах Кубани распространяют фейк о масочном режиме и прививках - оперштаб

16:31 14.03.2025
 
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В школах Краснодарского края распространяется новый фейк о якобы введении масочного режима и обязательной вакцинации против коронавируса. Такую информацию опровергает оперштаб региона.
"На электронную почту школ Краснодарского края пришло письмо, якобы губернатор региона ввел масочный режим и обязательную вакцинацию от COVID-19 в образовательных организациях региона. Данное распоряжение - подделка", - сказано в сообщении опрешатба.
По данным властей региона, сейчас эпидемиологическая ситуация в крае стабильная, обязательной вакцинации от COVID-19, введения строгого масочного режима нет и не планируется. На карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыты только две школы. Учреждениям образования рекомендовано усилить профилактические меры.
На этой неделе украинская пропаганда распространила в социальных сетях и мессенджерах фейковую информацию о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий, что также не соответствует действительности.
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