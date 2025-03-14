https://crimea.ria.ru/20250314/maski-i-obyazatelnye-privivki-ot-covid---na-kubani-novyy-feyk-1144942704.html

Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк

Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк

В школах Краснодарского края распространяется новый фейк о якобы введении масочного режима и обязательной вакцинации против коронавируса. Такую информацию... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T16:31

2025-03-14T16:31

2025-03-14T16:31

фейк

краснодарский край

новости

кубань

происшествия

коронавирус

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В школах Краснодарского края распространяется новый фейк о якобы введении масочного режима и обязательной вакцинации против коронавируса. Такую информацию опровергает оперштаб региона.По данным властей региона, сейчас эпидемиологическая ситуация в крае стабильная, обязательной вакцинации от COVID-19, введения строгого масочного режима нет и не планируется. На карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыты только две школы. Учреждениям образования рекомендовано усилить профилактические меры.На этой неделе украинская пропаганда распространила в социальных сетях и мессенджерах фейковую информацию о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий, что также не соответствует действительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты рассылают фейковые сообщения от имени главы МЧС КрымаМассовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейкВ Крыму предупредили об очередном фейке в Telegram

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, краснодарский край, новости, кубань, происшествия, коронавирус, здравоохранение в россии