https://crimea.ria.ru/20250314/maski-i-obyazatelnye-privivki-ot-covid---na-kubani-novyy-feyk-1144942704.html
Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк
Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк
В школах Краснодарского края распространяется новый фейк о якобы введении масочного режима и обязательной вакцинации против коронавируса. Такую информацию... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T16:31
2025-03-14T16:31
2025-03-14T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В школах Краснодарского края распространяется новый фейк о якобы введении масочного режима и обязательной вакцинации против коронавируса. Такую информацию опровергает оперштаб региона.По данным властей региона, сейчас эпидемиологическая ситуация в крае стабильная, обязательной вакцинации от COVID-19, введения строгого масочного режима нет и не планируется. На карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыты только две школы. Учреждениям образования рекомендовано усилить профилактические меры.На этой неделе украинская пропаганда распространила в социальных сетях и мессенджерах фейковую информацию о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий, что также не соответствует действительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты рассылают фейковые сообщения от имени главы МЧС КрымаМассовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейкВ Крыму предупредили об очередном фейке в Telegram
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фейк, краснодарский край, новости, кубань, происшествия, коронавирус, здравоохранение в россии
Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк
В школах Кубани распространяют фейк о масочном режиме и прививках - оперштаб