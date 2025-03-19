https://crimea.ria.ru/20250319/chislo-zabolevshikh-grippom-i-orvi-v-rossii-prevysilo-million-chelovek-1145012660.html

Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек

Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T06:29

2025-03-19T06:29

2025-03-19T06:29

орви

роспотребнадзор

грипп

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости, сообщили в Роспотребнадзоре.При этом в ведомстве отмечают снижение динамики заболеваемости COVID-19. Так, за предыдущую неделю в России зарегистрировано 3,8 тысячи случаев, что на более чем на 15% ниже, чем на предыдущей.В связи с эпидситуацией на прошлой неделе всего в России были закрыты 462 школы, 162 детских сада и яслей, 11 школ интернатов и одно ПТУ.Также в ведомстве настаивают на том, что весной очень важен сбалансированный рацион питания, содержащий достаточно витаминов и микроэлементов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школыЗаболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад – РоспотребнадзорСезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, роспотребнадзор, грипп, новости, коронавирус