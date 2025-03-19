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Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек
Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T06:29
2025-03-19T06:29
орви
роспотребнадзор
грипп
новости
коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости, сообщили в Роспотребнадзоре.При этом в ведомстве отмечают снижение динамики заболеваемости COVID-19. Так, за предыдущую неделю в России зарегистрировано 3,8 тысячи случаев, что на более чем на 15% ниже, чем на предыдущей.В связи с эпидситуацией на прошлой неделе всего в России были закрыты 462 школы, 162 детских сада и яслей, 11 школ интернатов и одно ПТУ.Также в ведомстве настаивают на том, что весной очень важен сбалансированный рацион питания, содержащий достаточно витаминов и микроэлементов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школыЗаболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад – РоспотребнадзорСезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
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орви, роспотребнадзор, грипп, новости, коронавирус
Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек

Более миллиона человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в России

06:29 19.03.2025
 
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Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Сохраняется высокая активность вирусов гриппа: в структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают снижение динамики заболеваемости COVID-19. Так, за предыдущую неделю в России зарегистрировано 3,8 тысячи случаев, что на более чем на 15% ниже, чем на предыдущей.
В связи с эпидситуацией на прошлой неделе всего в России были закрыты 462 школы, 162 детских сада и яслей, 11 школ интернатов и одно ПТУ.

"Роспотребнадзор напоминает, что весенняя погода может быть обманчива и не стоит спешить переходить на весенний гардероб. Слишком ранний переход на легкую одежду может способствовать переохлаждению с последующим развитием респираторных заболеваний", – предупреждают в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве настаивают на том, что весной очень важен сбалансированный рацион питания, содержащий достаточно витаминов и микроэлементов.
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