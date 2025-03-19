https://crimea.ria.ru/20250319/chislo-zabolevshikh-grippom-i-orvi-v-rossii-prevysilo-million-chelovek-1145012660.html
Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек
Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T06:29
2025-03-19T06:29
2025-03-19T06:29
орви
роспотребнадзор
грипп
новости
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/58/1107765854_0:230:2398:1579_1920x0_80_0_0_58d1a42d6746455f467ed9405a571f8f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости, сообщили в Роспотребнадзоре.При этом в ведомстве отмечают снижение динамики заболеваемости COVID-19. Так, за предыдущую неделю в России зарегистрировано 3,8 тысячи случаев, что на более чем на 15% ниже, чем на предыдущей.В связи с эпидситуацией на прошлой неделе всего в России были закрыты 462 школы, 162 детских сада и яслей, 11 школ интернатов и одно ПТУ.Также в ведомстве настаивают на том, что весной очень важен сбалансированный рацион питания, содержащий достаточно витаминов и микроэлементов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школыЗаболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад – РоспотребнадзорСезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/58/1107765854_223:0:2351:1596_1920x0_80_0_0_d052d8f70f32b0eb9aef68ca68c4b5d1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орви, роспотребнадзор, грипп, новости, коронавирус
Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек
Более миллиона человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне – регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Сохраняется высокая активность вирусов гриппа: в структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы", – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отмечают снижение динамики заболеваемости COVID-19. Так, за предыдущую неделю в России зарегистрировано 3,8 тысячи случаев, что на более чем на 15% ниже, чем на предыдущей.
В связи с эпидситуацией на прошлой неделе всего в России были закрыты 462 школы, 162 детских сада и яслей, 11 школ интернатов и одно ПТУ.
"Роспотребнадзор напоминает, что весенняя погода может быть обманчива и не стоит спешить переходить на весенний гардероб. Слишком ранний переход на легкую одежду может способствовать переохлаждению с последующим развитием респираторных заболеваний", – предупреждают в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве настаивают на том, что весной очень важен сбалансированный рацион питания, содержащий достаточно витаминов и микроэлементов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: