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Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков
Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков
Под Севастополем для проезда грузовиков закроют часть трассы "Таврида", сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T17:37
2025-03-24T17:50
трасса таврида
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ограничение движения
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Под Севастополем для проезда грузовиков закроют часть трассы "Таврида", сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Ограничения будут действовать с 25 марта до конца года только в одном направлении – из Симферополя в Севастополь, добавили в ведомстве.И уточнили, что такое решение принято на основании анализа аварийности для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке. Ранее здесь уже вводили ограничение максимальной скорости – до 60 км/ч.Также в Севастополе перекрыли для машин и пешеходов на время капитального ремонта подпорных стен спуск по улице Адмирала Октябрьского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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трасса таврида, новости, новости крыма, новости севастополя, ограничение движения, транспорт, грузоперевозки
Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков

В Крыму закроют для проезда грузовиков часть трассы "Таврида"

17:37 24.03.2025 (обновлено: 17:50 24.03.2025)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Под Севастополем для проезда грузовиков закроют часть трассы "Таврида", сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Ограничение для движения грузового транспорта вводятся от пересечения с Президентской дорогой до пересечения с улицей Чернореченская", – сказано в сообщении.
Ограничения будут действовать с 25 марта до конца года только в одном направлении – из Симферополя в Севастополь, добавили в ведомстве.
И уточнили, что такое решение принято на основании анализа аварийности для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке. Ранее здесь уже вводили ограничение максимальной скорости – до 60 км/ч.
Также в Севастополе перекрыли для машин и пешеходов на время капитального ремонта подпорных стен спуск по улице Адмирала Октябрьского.
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Трасса ТавридаНовостиНовости КрымаНовости СевастополяОграничение движенияТранспортГрузоперевозки
 
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