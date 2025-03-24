https://crimea.ria.ru/20250324/chast-trassy-tavrida-zakroyut-dlya-proezda-gruzovikov-1145194074.html

Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков

Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков

Под Севастополем для проезда грузовиков закроют часть трассы "Таврида", сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T17:37

2025-03-24T17:37

2025-03-24T17:50

трасса таврида

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грузоперевозки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Под Севастополем для проезда грузовиков закроют часть трассы "Таврида", сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Ограничения будут действовать с 25 марта до конца года только в одном направлении – из Симферополя в Севастополь, добавили в ведомстве.И уточнили, что такое решение принято на основании анализа аварийности для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке. Ранее здесь уже вводили ограничение максимальной скорости – до 60 км/ч.Также в Севастополе перекрыли для машин и пешеходов на время капитального ремонта подпорных стен спуск по улице Адмирала Октябрьского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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