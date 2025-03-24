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Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков
Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков
Под Севастополем для проезда грузовиков закроют часть трассы "Таврида", сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T17:37
2025-03-24T17:37
2025-03-24T17:50
трасса таврида
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Под Севастополем для проезда грузовиков закроют часть трассы "Таврида", сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Ограничения будут действовать с 25 марта до конца года только в одном направлении – из Симферополя в Севастополь, добавили в ведомстве.И уточнили, что такое решение принято на основании анализа аварийности для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке. Ранее здесь уже вводили ограничение максимальной скорости – до 60 км/ч.Также в Севастополе перекрыли для машин и пешеходов на время капитального ремонта подпорных стен спуск по улице Адмирала Октябрьского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Часть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков
В Крыму закроют для проезда грузовиков часть трассы "Таврида"
17:37 24.03.2025 (обновлено: 17:50 24.03.2025)