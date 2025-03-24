https://crimea.ria.ru/20250324/sudba-zelenskogo-predreshena--politolog-1145193904.html
Судьба Зеленского предрешена – политолог
Судьба Зеленского предрешена – политолог - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Судьба Зеленского предрешена – политолог
Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет бежать из Украины: все пути отрезаны, а существовать он будет до того момента, пока не передаст все... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T20:23
2025-03-24T20:23
2025-03-24T20:23
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский
мнения
андрей манойло
украина
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет бежать из Украины: все пути отрезаны, а существовать он будет до того момента, пока не передаст все украинские активы США и Великобритании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.По словам Манойло, сколько бы в западной прессе ни писали, что Зеленскому сейчас самое время покинуть Украину, все пути ухода для него отрезаны.Дело в том, сказал политолог, что Зеленский не просто стал человеком, который сознательно служил марионеткой для разжигания войны, толкнул свою страну совершить коллективное самоубийство и стал виновником гигантского количества смертей. Это еще и тот, кто на всем этом очень хорошо обогатился, делясь с серьезными партнерами, отметил Манойло."Он (Зеленский – ред.) участвовал в "распиле" западной помощи, которая, конечно, не всегда доходила до Украины, но еще менее доходила до передовой, потому что "пилилась" офисом Зеленского. И он не просто воровал и присваивал – он делился. И делал это на протяжении многих лет. О всех схемах он знает, а в них замешаны люди из Вашингтона. И если вдруг Зеленский где-то начнет об этом говорить, то мгновенно станет опасным свидетелем", – пояснил эксперт.По его мнению, Зеленский уже понимает, что будет нужен ровно до того момента, пока не передаст все активы Украины США, Великобритании и другим, возможно, странам.В феврале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что единственной страной, которая сможет принять Зеленского в случае побега, может стать Франция, поскольку другие откажут из-за страха перед президентом США Дональдом Трампом и российским лидером России Владимиром Путиным.Ранее в том же месяце американское издание New York Post со ссылкой на неназванные источники в окружении президента США Дональда Трампа сообщило, что Зеленскому лучше всего покинуть Украину, причем немедленно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнениеУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый домВраньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, мнения, андрей манойло, украина, в мире, политика
Судьба Зеленского предрешена – политолог
Судьба Зеленского уже предрешена и ему бежать некуда – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым.
Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет бежать из Украины: все пути отрезаны, а существовать он будет до того момента, пока не передаст все украинские активы США и Великобритании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доктор политических наук, профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
По словам Манойло, сколько бы в западной прессе ни писали, что Зеленскому сейчас самое время покинуть Украину, все пути ухода для него отрезаны.
"Этот человек (Зеленский – ред.) не сможет уйти: его нигде не примут", – уверен эксперт.
Дело в том, сказал политолог, что Зеленский не просто стал человеком, который сознательно служил марионеткой для разжигания войны, толкнул свою страну совершить коллективное самоубийство и стал виновником гигантского количества смертей. Это еще и тот, кто на всем этом очень хорошо обогатился, делясь с серьезными партнерами, отметил Манойло.
"Он (Зеленский – ред.) участвовал в "распиле" западной помощи, которая, конечно, не всегда доходила до Украины, но еще менее доходила до передовой, потому что "пилилась" офисом Зеленского. И он не просто воровал и присваивал – он делился. И делал это на протяжении многих лет. О всех схемах он знает, а в них замешаны люди из Вашингтона. И если вдруг Зеленский где-то начнет об этом говорить, то мгновенно станет опасным свидетелем", – пояснил эксперт.
По его мнению, Зеленский уже понимает, что будет нужен ровно до того момента, пока не передаст все активы Украины США, Великобритании и другим, возможно, странам.
"Он (Зеленский – ред.) нужен, пока не подпишет все соглашения о передаче США полезных ископаемых. А сейчас Трамп "положил глаз" на энергетическую инфраструктуру Украины
, это огромные активы. Пока Зеленский не отдаст все это, будет жить еще какое-то время. Подпишет и станет ненужным", – подытожил эксперт.
В феврале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что единственной страной, которая сможет принять Зеленского в случае побега, может стать Франция, поскольку другие откажут из-за страха перед президентом США Дональдом Трампом и российским лидером России Владимиром Путиным.
Ранее в том же месяце американское издание New York Post со ссылкой на неназванные источники в окружении президента США Дональда Трампа сообщило, что Зеленскому лучше всего покинуть Украину, причем немедленно.
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