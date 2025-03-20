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Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия
Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия
За возможной передачей Соединенным Штатам Америки украинских атомных электростанций может последовать ввод американских войск на территорию страны. Такое мнение РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T19:57
2025-03-20T20:08
радио "спутник в крыму"
украина
аэс
энергосистема украины
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в мире
политика
мнения
безопасность
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. За возможной передачей Соединенным Штатам Америки украинских атомных электростанций может последовать ввод американских войск на территорию страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По мнению эксперта, говорить о передаче атомных станций под американский контроль под предлогом их безопасности неуместно, поскольку Вооруженные силы России никогда не наносили и не планируют наносить удары по атомным объектам, так как это может привести к большой катастрофе.Кроме того, полагает Гусев, не может быть речи и о передаче США Запорожской АЭС, поскольку она находится на российской территории согласно Конституции РФ.Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон может помочь Киеву в управлении атомными станциями. По словам пресс-секретаря американского лидера Каролин Левитт, американское владение этими станциями "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные станции Украины под контролем США – что это изменитСколько АЭС на УкраинеВ "Росатоме" оценили идею о совместном с Украиной управлении ЗАЭС
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украина, аэс, энергосистема украины, сша, в мире, политика, мнения, безопасность, александр гусев, новости
Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия

После передачи США атомных станций на Украине может последовать ввод войск – политолог

19:57 20.03.2025 (обновлено: 20:08 20.03.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
© Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. За возможной передачей Соединенным Штатам Америки украинских атомных электростанций может последовать ввод американских войск на территорию страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Это фактически аннексия. Если американцы возьмут под контроль атомные объекты, значит, американские военнослужащие туда зайдут, со всеми вытекающими последствиями. Если они войдут, то войдут туда на десятки лет и возьмут под контроль оставшуюся часть Украины. А за США потянутся британцы, французы и так далее. Эта территория станет анклавом коллективного Запада во главе с США", - считает политолог.

По мнению эксперта, говорить о передаче атомных станций под американский контроль под предлогом их безопасности неуместно, поскольку Вооруженные силы России никогда не наносили и не планируют наносить удары по атомным объектам, так как это может привести к большой катастрофе.
Кроме того, полагает Гусев, не может быть речи и о передаче США Запорожской АЭС, поскольку она находится на российской территории согласно Конституции РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон может помочь Киеву в управлении атомными станциями. По словам пресс-секретаря американского лидера Каролин Левитт, американское владение этими станциями "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".
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Радио "Спутник в Крыму"УкраинаАЭСЭнергосистема УкраиныСШАВ миреПолитикаМненияБезопасностьАлександр ГусевНовости
 
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