https://crimea.ria.ru/20250320/politolog-nazval-posledstviya-peredachi-ssha-atomnykh-stantsiy-na-ukraine-1145112308.html

Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия

Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия

За возможной передачей Соединенным Штатам Америки украинских атомных электростанций может последовать ввод американских войск на территорию страны. Такое мнение РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T19:57

2025-03-20T19:57

2025-03-20T20:08

радио "спутник в крыму"

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александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. За возможной передачей Соединенным Штатам Америки украинских атомных электростанций может последовать ввод американских войск на территорию страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По мнению эксперта, говорить о передаче атомных станций под американский контроль под предлогом их безопасности неуместно, поскольку Вооруженные силы России никогда не наносили и не планируют наносить удары по атомным объектам, так как это может привести к большой катастрофе.Кроме того, полагает Гусев, не может быть речи и о передаче США Запорожской АЭС, поскольку она находится на российской территории согласно Конституции РФ.Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон может помочь Киеву в управлении атомными станциями. По словам пресс-секретаря американского лидера Каролин Левитт, американское владение этими станциями "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные станции Украины под контролем США – что это изменитСколько АЭС на УкраинеВ "Росатоме" оценили идею о совместном с Украиной управлении ЗАЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, аэс, энергосистема украины, сша, в мире, политика, мнения, безопасность, александр гусев, новости