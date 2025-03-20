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Атомные станции Украины под контролем США – что это изменит - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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https://crimea.ria.ru/20250320/atomnye-stantsii-ukrainy-pod-kontrolem-ssha---chto-eto-izmenit-1145080977.html
Атомные станции Украины под контролем США – что это изменит
Атомные станции Украины под контролем США – что это изменит - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Атомные станции Украины под контролем США – что это изменит
Президент США Дональд Трамп хочет перевести энергетическую инфраструктуру Украины под контроль США в расчете на улучшение переговорных позиций с Москвой, однако РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T12:36
2025-03-20T12:43
эксклюзивы риа новости крым
дональд трамп
сша
украина
мнения
андрей манойло
россия
переговоры
энергосистема украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Президент США Дональд Трамп хочет перевести энергетическую инфраструктуру Украины под контроль США в расчете на улучшение переговорных позиций с Москвой, однако в итоге это только продлит конфликт. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, это будет лучшим средством защиты инфраструктуры. Соответствующее предложение американский лидер сделал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, который состоялся накануне."Трамп продолжает вести политический торг и фактически ставит нам новое условие, с учетом которого придется договариваться. Потому что если Зеленский его примет – а это зависит исключительно от самого Трампа – то ударить по объектам этой инфраструктуры мы не сможем. В этом случае это будет удар по США", – констатирует Манойло."Значит, американцы будут контролировать промышленность Украины. При необходимости перекроют что-нибудь и любого олигарха поставят на колени", – поясняет он.При этом для самой Украины, давно не имеющей суверенитета и распродавшей большинство своих активов американским и британским компаниям - от промышленных объектов до черноземов – это только очередной эпизод в истории неизбежного распада, констатирует профессор. Он убежден: страна уже сейчас является предметом торга, и новый эпизод уже ничего для нее не поменяет.Перспективы простых украинцев могли бы измениться только при восстановлении взаимоотношений с Россией, что невозможно при действующем режиме. Во всех остальных случаях граждане страны автоматически превращаются в обсуживающий персонал самого нижнего уровня в Европе или вовсе теряют родину в попытках заработать на жизнь за рубежом – "такова цена на этой распродаже".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 мартаЗеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФ
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дональд трамп, сша, украина, мнения, андрей манойло, россия, переговоры, энергосистема украины
Атомные станции Украины под контролем США – что это изменит

Переход АЭС Украины под контроль США продлит конфликт и агонию Киева – мнение

12:36 20.03.2025 (обновлено: 12:43 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Игорь Костин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Президент США Дональд Трамп хочет перевести энергетическую инфраструктуру Украины под контроль США в расчете на улучшение переговорных позиций с Москвой, однако в итоге это только продлит конфликт. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, это будет лучшим средством защиты инфраструктуры. Соответствующее предложение американский лидер сделал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, который состоялся накануне.
"Трамп продолжает вести политический торг и фактически ставит нам новое условие, с учетом которого придется договариваться. Потому что если Зеленский его примет – а это зависит исключительно от самого Трампа – то ударить по объектам этой инфраструктуры мы не сможем. В этом случае это будет удар по США", – констатирует Манойло.

Таким образом, по мнению политолога, Вашингтон прикроет жизненно важные объекты Украины, и это позволит нынешнему киевскому режиму агонизировать гораздо дольше – конфликт затянется. Кроме того, Трамп, в случае реализации этого плана, получает очень дорогостоящие активы и широкие возможности контроля.

"Значит, американцы будут контролировать промышленность Украины. При необходимости перекроют что-нибудь и любого олигарха поставят на колени", – поясняет он.
При этом для самой Украины, давно не имеющей суверенитета и распродавшей большинство своих активов американским и британским компаниям - от промышленных объектов до черноземов – это только очередной эпизод в истории неизбежного распада, констатирует профессор. Он убежден: страна уже сейчас является предметом торга, и новый эпизод уже ничего для нее не поменяет.
Перспективы простых украинцев могли бы измениться только при восстановлении взаимоотношений с Россией, что невозможно при действующем режиме. Во всех остальных случаях граждане страны автоматически превращаются в обсуживающий персонал самого нижнего уровня в Европе или вовсе теряют родину в попытках заработать на жизнь за рубежом – "такова цена на этой распродаже".

"Но все же главная ценность этого актива для Трампа состоит в том, что это сильный козырь для следующего раунда переговоров. И это такой аргумент, который окончательно заставит снять розовые очки в отношении Трампа. Это грубое поведение, попытка поставить нас в крайне неудобное положение. Не то чтобы это запрещено в международных отношениях, но пора уже перестать очаровываться. Безусловно, Москва найдет контраргументы", – не сомневается Манойло.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымДональд ТрампСШАУкраинаМненияАндрей МанойлоРоссияПереговорыЭнергосистема Украины
 
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