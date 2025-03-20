https://crimea.ria.ru/20250320/chto-rossiya-i-ssha-obsudyat-v-saudovskoy-aravii-23-marta-1145053069.html
Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
Представители России и США на переговорах, которые пройдут в воскресенье в Саудовской Аравии, могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T08:11
2025-03-20T08:11
2025-03-20T08:11
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Представители России и США на переговорах, которые пройдут в воскресенье в Саудовской Аравии, могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы заключить прочный мир. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле сообщили, что российский лидер заявил о готовности вместе с американскими партнерами тщательно проработать возможные пути урегулирования кризиса на Украине, что должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер и учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.Именно детали этих условий и будут подробно обсуждаться в Саудовской Аравии 23 марта на встрече переговорных групп России и США, считает эксперт."Первопричины, это в том числе и майдан, и все остальное, что происходило. Следовательно, нужно будет возвращаться и менять идеологию, а значит, менять конституцию Украины", – не исключил Колесниченко.По словам политолога, "на самом деле переговоры были очень сложные, и все главное осталось за рамками информационного потока". В частности, это касается обсуждения деталей прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуре."Наш президент дал команду не прекратить удары по энергоструктуре (Украины – ред.), а дал команду нашим военным рассмотреть этот вопрос. Потому что мы не прекращаем эти удары в одностороннем порядке, что подтверждается ночными ударами по нашей энергоструктуре беспилотниками со стороны Украины. Это первое. И второе – эти решения должны быть согласованы техническими группами", – сказал политолог.В этой связи эксперт полагает, что 30-дневное прекращение ударов по энергосистеме РФ и Украины можно будет видеть в воскресенье, когда в Джидде начнет действовать российско-американская группа.В дальнейшем переговорщики, как и прежде, будут стараться решать вопросы так, чтобы "обезопасить себя и все мировое сообщество от рисков третьей мировой войны, к которой европейцев могут подталкивать" и в самой Европе, и на Украине, и в США, считает Колесниченко. Такие вопросы при наличии условностей и противоречий требуют не только желания, но и времени, заметил он."Поэтому мы наблюдаем интересный дипломатический пинг-понг на протяжении последних двух месяцев, и телефонный разговор не стал исключением. Что на сегодня реально состоялось, так это очередное подтверждение, что мы готовы не к перемирию как таковому, а к перемирию, которое становится основанием для долгосрочного мира", – добавил Колесниченко.По его мнению, гарантиями соблюдения договоренностей смогут стать совместные проекты России и США в некоторых демилитаризованных зонах.Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионамТелефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся во вторник, 18 марта, и продлился 2,5 часа. Как после сообщили в Кремле, во время беседы оба лидера продолжили подробный и откровенный обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины. В частности, было названо ключевое условие для недопущения эскалации конфликта и его разрешения политико-дипломатическим путем – полное прекращение иностранной военной помощи Киеву.В Белом доме по итогам переговоров двух президентов заявили, что будущее двусторонних отношений России и США включает в себя "огромные экономические сделки" и геополитическую стабильность.Следующие переговоры представителей США и РФ должны состояться в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись 9-часовые переговоры делегаций США и Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США Что США предложат Украине за территориальные уступки Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру
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мнения, политика, сша, россия, переговоры, новости, внешняя политика, вадим колесниченко, украина
Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
РФ и США в Саудовской Аравии обсудят устранение первопричин конфликта на Украине – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым.
Представители России и США на переговорах, которые пройдут в воскресенье в Саудовской Аравии, могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы заключить прочный мир. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле сообщили
, что российский лидер заявил о готовности вместе с американскими партнерами тщательно проработать возможные пути урегулирования кризиса на Украине, что должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер и учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.
"То есть мы за твердый мир, но с условиями исключения первопричин, которые привели к конфликту. В пресс-релизе Белого дома этого не было сказано", – заметил Колесниченко.
Именно детали этих условий и будут подробно обсуждаться в Саудовской Аравии 23 марта на встрече переговорных групп России и США, считает эксперт.
"Первопричины, это в том числе и майдан, и все остальное, что происходило. Следовательно, нужно будет возвращаться и менять идеологию, а значит, менять конституцию Украины", – не исключил Колесниченко.
По словам политолога, "на самом деле переговоры были очень сложные, и все главное осталось за рамками информационного потока". В частности, это касается обсуждения деталей прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуре.
"Наш президент дал команду
не прекратить удары по энергоструктуре (Украины – ред.), а дал команду нашим военным рассмотреть этот вопрос. Потому что мы не прекращаем эти удары в одностороннем порядке, что подтверждается ночными ударами по нашей энергоструктуре
беспилотниками со стороны Украины. Это первое. И второе – эти решения должны быть согласованы техническими группами", – сказал политолог.
В этой связи эксперт полагает, что 30-дневное прекращение ударов по энергосистеме РФ и Украины можно будет видеть в воскресенье, когда в Джидде начнет действовать российско-американская группа.
В дальнейшем переговорщики, как и прежде, будут стараться решать вопросы так, чтобы "обезопасить себя и все мировое сообщество от рисков третьей мировой войны, к которой европейцев могут подталкивать" и в самой Европе, и на Украине, и в США, считает Колесниченко. Такие вопросы при наличии условностей и противоречий требуют не только желания, но и времени, заметил он.
"Поэтому мы наблюдаем интересный дипломатический пинг-понг на протяжении последних двух месяцев, и телефонный разговор не стал исключением. Что на сегодня реально состоялось, так это очередное подтверждение, что мы готовы не к перемирию как таковому, а к перемирию, которое становится основанием для долгосрочного мира", – добавил Колесниченко.
По его мнению, гарантиями соблюдения договоренностей смогут стать совместные проекты России и США в некоторых демилитаризованных зонах.
"Это инфраструктура, энергетика логистика. С участием в том числе, возможно, и украинцев. Это будут совместные бизнес-проекты. И конечно, они должны будут оберегаться", – высказал мнение эксперт.
Телефонный разговор
президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся во вторник, 18 марта, и продлился 2,5 часа. Как после сообщили
в Кремле, во время беседы оба лидера продолжили подробный и откровенный обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины. В частности, было названо
ключевое условие для недопущения эскалации конфликта и его разрешения политико-дипломатическим путем – полное прекращение иностранной военной помощи Киеву.
В Белом доме по итогам переговоров двух президентов заявили, что будущее двусторонних отношений России и США включает в себя "огромные экономические сделки" и геополитическую стабильность.
Следующие переговоры представителей США и РФ должны состояться в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
11 марта
в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись 9-часовые переговоры делегаций США и Украины.
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