Рейтинг@Mail.ru
Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250320/chto-rossiya-i-ssha-obsudyat-v-saudovskoy-aravii-23-marta-1145053069.html
Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
Представители России и США на переговорах, которые пройдут в воскресенье в Саудовской Аравии, могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T08:11
2025-03-20T08:11
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
сша
россия
переговоры
новости
внешняя политика
вадим колесниченко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_0:28:467:291_1920x0_80_0_0_f573e5222a2d74f3e8e3ca397dfe2fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Представители России и США на переговорах, которые пройдут в воскресенье в Саудовской Аравии, могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы заключить прочный мир. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле сообщили, что российский лидер заявил о готовности вместе с американскими партнерами тщательно проработать возможные пути урегулирования кризиса на Украине, что должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер и учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.Именно детали этих условий и будут подробно обсуждаться в Саудовской Аравии 23 марта на встрече переговорных групп России и США, считает эксперт."Первопричины, это в том числе и майдан, и все остальное, что происходило. Следовательно, нужно будет возвращаться и менять идеологию, а значит, менять конституцию Украины", – не исключил Колесниченко.По словам политолога, "на самом деле переговоры были очень сложные, и все главное осталось за рамками информационного потока". В частности, это касается обсуждения деталей прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуре."Наш президент дал команду не прекратить удары по энергоструктуре (Украины – ред.), а дал команду нашим военным рассмотреть этот вопрос. Потому что мы не прекращаем эти удары в одностороннем порядке, что подтверждается ночными ударами по нашей энергоструктуре беспилотниками со стороны Украины. Это первое. И второе – эти решения должны быть согласованы техническими группами", – сказал политолог.В этой связи эксперт полагает, что 30-дневное прекращение ударов по энергосистеме РФ и Украины можно будет видеть в воскресенье, когда в Джидде начнет действовать российско-американская группа.В дальнейшем переговорщики, как и прежде, будут стараться решать вопросы так, чтобы "обезопасить себя и все мировое сообщество от рисков третьей мировой войны, к которой европейцев могут подталкивать" и в самой Европе, и на Украине, и в США, считает Колесниченко. Такие вопросы при наличии условностей и противоречий требуют не только желания, но и времени, заметил он."Поэтому мы наблюдаем интересный дипломатический пинг-понг на протяжении последних двух месяцев, и телефонный разговор не стал исключением. Что на сегодня реально состоялось, так это очередное подтверждение, что мы готовы не к перемирию как таковому, а к перемирию, которое становится основанием для долгосрочного мира", – добавил Колесниченко.По его мнению, гарантиями соблюдения договоренностей смогут стать совместные проекты России и США в некоторых демилитаризованных зонах.Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионамТелефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся во вторник, 18 марта, и продлился 2,5 часа. Как после сообщили в Кремле, во время беседы оба лидера продолжили подробный и откровенный обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины. В частности, было названо ключевое условие для недопущения эскалации конфликта и его разрешения политико-дипломатическим путем – полное прекращение иностранной военной помощи Киеву.В Белом доме по итогам переговоров двух президентов заявили, что будущее двусторонних отношений России и США включает в себя "огромные экономические сделки" и геополитическую стабильность.Следующие переговоры представителей США и РФ должны состояться в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись 9-часовые переговоры делегаций США и Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США Что США предложат Украине за территориальные уступки Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_22:0:446:318_1920x0_80_0_0_1360501139fb77d946419fd0f4102e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, сша, россия, переговоры, новости, внешняя политика, вадим колесниченко, украина
Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта

РФ и США в Саудовской Аравии обсудят устранение первопричин конфликта на Украине – мнение

08:11 20.03.2025
 
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
Флаги России и США
© © Коллаж РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Представители России и США на переговорах, которые пройдут в воскресенье в Саудовской Аравии, могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы заключить прочный мир. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле сообщили, что российский лидер заявил о готовности вместе с американскими партнерами тщательно проработать возможные пути урегулирования кризиса на Украине, что должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер и учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.
"То есть мы за твердый мир, но с условиями исключения первопричин, которые привели к конфликту. В пресс-релизе Белого дома этого не было сказано", – заметил Колесниченко.
Именно детали этих условий и будут подробно обсуждаться в Саудовской Аравии 23 марта на встрече переговорных групп России и США, считает эксперт.
"Первопричины, это в том числе и майдан, и все остальное, что происходило. Следовательно, нужно будет возвращаться и менять идеологию, а значит, менять конституцию Украины", – не исключил Колесниченко.
По словам политолога, "на самом деле переговоры были очень сложные, и все главное осталось за рамками информационного потока". В частности, это касается обсуждения деталей прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуре.
"Наш президент дал команду не прекратить удары по энергоструктуре (Украины – ред.), а дал команду нашим военным рассмотреть этот вопрос. Потому что мы не прекращаем эти удары в одностороннем порядке, что подтверждается ночными ударами по нашей энергоструктуре беспилотниками со стороны Украины. Это первое. И второе – эти решения должны быть согласованы техническими группами", – сказал политолог.
В этой связи эксперт полагает, что 30-дневное прекращение ударов по энергосистеме РФ и Украины можно будет видеть в воскресенье, когда в Джидде начнет действовать российско-американская группа.
В дальнейшем переговорщики, как и прежде, будут стараться решать вопросы так, чтобы "обезопасить себя и все мировое сообщество от рисков третьей мировой войны, к которой европейцев могут подталкивать" и в самой Европе, и на Украине, и в США, считает Колесниченко. Такие вопросы при наличии условностей и противоречий требуют не только желания, но и времени, заметил он.
"Поэтому мы наблюдаем интересный дипломатический пинг-понг на протяжении последних двух месяцев, и телефонный разговор не стал исключением. Что на сегодня реально состоялось, так это очередное подтверждение, что мы готовы не к перемирию как таковому, а к перемирию, которое становится основанием для долгосрочного мира", – добавил Колесниченко.
По его мнению, гарантиями соблюдения договоренностей смогут стать совместные проекты России и США в некоторых демилитаризованных зонах.

"Это инфраструктура, энергетика логистика. С участием в том числе, возможно, и украинцев. Это будут совместные бизнес-проекты. И конечно, они должны будут оберегаться", – высказал мнение эксперт.

Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся во вторник, 18 марта, и продлился 2,5 часа. Как после сообщили в Кремле, во время беседы оба лидера продолжили подробный и откровенный обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины. В частности, было названо ключевое условие для недопущения эскалации конфликта и его разрешения политико-дипломатическим путем – полное прекращение иностранной военной помощи Киеву.
В Белом доме по итогам переговоров двух президентов заявили, что будущее двусторонних отношений России и США включает в себя "огромные экономические сделки" и геополитическую стабильность.
Следующие переговоры представителей США и РФ должны состояться в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись 9-часовые переговоры делегаций США и Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США
Что США предложат Украине за территориальные уступки
Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияПолитикаСШАРоссияПереговорыНовостиВнешняя политикаВадим КолесниченкоУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:35День весеннего равноденствия – инфографика
08:11Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
07:43Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе
07:36После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших
07:07132 беспилотника сбили ночью над Крымом и шестью регионами России
06:37Два детских сада и школа пострадали при ударе ВСУ по Энгельсу
06:01Удар ВСУ по Энгельсу: повреждена городская больница и школы на дистанте
06:01Воронеж и область атаковали 40 украинских беспилотников
00:01Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму 20 марта
00:00Какой сегодня праздник: 20 марта
23:17Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 400 человек
22:45Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день
22:29Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом
21:36Трамп сделал Зеленскому предложение
21:3223 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма
21:14В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей
20:54Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе
20:37Напряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые меры
20:32В Ялте проснулись клещи
20:27От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров
Лента новостейМолния