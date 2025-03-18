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Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру
Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей призвал бизнес не ждать снятия санкций и назвал точное число... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T16:00
2025-03-18T16:00
2025-03-18T16:20
владимир путин (политик)
санкции
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей призвал бизнес не ждать снятия санкций и назвал точное число введенных Западом против нашей страны ограничений. Президент подчеркнул, что санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на нашу страну.Путин также назвал точное количество примененных в отношении российских физических и юридических лиц ограничений. По его словам, даже если официально эти санкции будут ослаблены или сняты, то найдется другой способ "вставить российской экономики палки в колеса"."Вся мировая экономика, глобальная конкурентная борьба приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Это новое экономическое соперничество", – резюмировал глава страны.При этом Владимир Путин особо отметил, что ограничение на международные расчеты и операции на внешних рынках подрывают свободу торговли и инвестиций не только в российской, но и в мировой экономике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил влияние санкций на развитие КрымаРоссия "разносит" ВСУ на поле боя – ТрампВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе
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владимир путин (политик), санкции, санкции против россии, коллективный запад, политика, экономика, новости
Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру
Запад ввел против России 28595 санкций – Путин
16:00 18.03.2025 (обновлено: 16:20 18.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей призвал бизнес не ждать снятия санкций и назвал точное число введенных Западом против нашей страны ограничений.
Президент подчеркнул, что санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на нашу страну.
"Как бы ни складывалась обстановка какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические особенности. Причем, если западные так называемые элиты раньше пытались придать этому противоречию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас они не собираются стесняться и не только угрожают России введением новых санкций, но и штампуют эти пакеты одним за другим". – отметил он в своей речи.
Путин также назвал точное количество примененных в отношении российских физических и юридических лиц ограничений.
"Я уверенно могу вам сказать, уверенно. Скажу: 28 тысяч 595 санкций в отношении физических и юридически лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции", - подчеркнул Владимир Путин.
По его словам, даже если официально эти санкции будут ослаблены или сняты, то найдется другой способ "вставить российской экономики палки в колеса".
"Вся мировая экономика, глобальная конкурентная борьба приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Это новое экономическое соперничество", – резюмировал глава страны.
При этом Владимир Путин особо отметил, что ограничение на международные расчеты и операции на внешних рынках подрывают свободу торговли и инвестиций не только в российской, но и в мировой экономике.
"Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним, продумали альтернативные механизмы сотрудничества с внешними партнерами, с теми, кто хочет с нами работать. Кроме того, санкции стали своеобразных катализатором позитивных структурных изменений в нашей экономике, в том числе в финансовой, технологической сферах, по многим другим направлениям", - сказал в своей речи президент.
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