https://crimea.ria.ru/20250318/sanktsii-zapada-protiv-rossii--putin-nazval-tochnuyu-tsifru-1145020010.html

Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру

Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей призвал бизнес не ждать снятия санкций и назвал точное число... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T16:00

2025-03-18T16:00

2025-03-18T16:20

владимир путин (политик)

санкции

санкции против россии

коллективный запад

политика

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей призвал бизнес не ждать снятия санкций и назвал точное число введенных Западом против нашей страны ограничений. Президент подчеркнул, что санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на нашу страну.Путин также назвал точное количество примененных в отношении российских физических и юридических лиц ограничений. По его словам, даже если официально эти санкции будут ослаблены или сняты, то найдется другой способ "вставить российской экономики палки в колеса"."Вся мировая экономика, глобальная конкурентная борьба приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Это новое экономическое соперничество", – резюмировал глава страны.При этом Владимир Путин особо отметил, что ограничение на международные расчеты и операции на внешних рынках подрывают свободу торговли и инвестиций не только в российской, но и в мировой экономике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил влияние санкций на развитие КрымаРоссия "разносит" ВСУ на поле боя – ТрампВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в Европе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), санкции, санкции против россии, коллективный запад, политика, экономика, новости